Geschwollene Beine im Sommer: Diese genialen Tricks helfen sofort

Im Sommer neigen die Beine oft dazu, sich besonders schwer und müde anzufühlen. Vor allem Frauen sind davon betroffen, und manchmal passt man plötzlich nicht mehr in die geliebten Sandalen. Doch keine Sorge: Mit ein paar genialen Tricks werden Sie die Schwellung im Handumdrehen los.

Die sommerliche Hitze setzt dem Körper ganz schön zu, besonders Beine und Füße sind oft betroffen und schwellen an. Das liegt daran, dass sich die Blutgefäße bei Wärme weiten, wodurch die Blutzirkulation langsamer wird und die Venen an Elastizität verlieren. Diese Veränderungen führen dazu, dass Flüssigkeit in die Füße und Beine eindringt. Da der Rückfluss des Blutes über die Venen nicht mehr so gut funktioniert, entstehen Schwellungen.

Aber keine Panik: Solange die Schwellung immer nur bei Hitze auftritt und sie nicht mit Schmerzen oder Hautverfärbungen verbunden ist, ist sie in der Regel harmlos. Damit Sie sich schnell wieder besser fühlen, helfen diese einfachen Tipps.

Kühles Fußbad

Wenn Ihre Beine nach einem langen Tag in der Sonne schmerzen und sich schwer anfühlen, hilft ein kühlendes Fußbad Wunder. Füllen Sie einfach einen Behälter mit kühlem Wasser und tauchen Sie Ihre Füße für 10-15 Minuten hinein. Alternativ können Sie auch mit dem Brauseschlauch kaltes Wasser über Ihre Unterschenkel laufen lassen.

Beginnen Sie an der Vorderseite des linken Fußes und arbeiten Sie sich langsam nach oben, dann wiederholen Sie es an der Rückseite. Das kühlt nicht nur angenehm, sondern regt auch die Blutzirkulation an, sodass überschüssiges Wasser leichter aus den Beinen abtransportiert wird.

Beine hochlegen oder mehr bewegen

Eine der einfachsten, aber wirkungsvollsten Maßnahmen ist es, die Beine hochzulegen. Wenn Sie abends nach Hause kommen, legen Sie sich entspannt auf den Rücken und stützen Sie Ihre Beine mit einem Polster hoch. Diese simple Position fördert den Rückfluss des Blutes und verringert die Schwellung.

Andererseits gilt: Bewegung hilft! Wer viel sitzt oder steht, sollte zwischendurch immer wieder aufstehen, ein paar Schritte gehen oder die Beine kurz schwingen. Gerade leichte Aktivitäten wie Spaziergänge oder das Drehen der Füße im Kreis regen die Blutzirkulation an und verhindern, dass das Blut in den Beinen stockt.

Übung: Auf dem Rücken radeln

Eine gute Übung gegen geschwollene Beine ist das sogenannte “Radfahren auf dem Rücken”. Legen Sie sich auf den Rücken, heben Sie Ihre Beine an und bewegen Sie sie in der Luft wie beim Fahrradfahren. Das stimuliert die Blutzirkulation, fördert den Lymphfluss und kann schon nach wenigen Minuten Erleichterung verschaffen.

Ausreichend trinken und eine salzarme Ernährung

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der nicht unterschätzt werden darf: Genug trinken! Wasser hilft nicht nur bei der Entgiftung, sondern unterstützt auch die Flüssigkeitsregulation im Körper und hilft so, Schwellungen zu verhindern. Vermeiden Sie in der Sommerhitze jedoch stark salzige Speisen, da Salz die Wassereinlagerungen im Körper verstärken kann.

Bequeme Schuhe

Es klingt fast zu einfach, aber bequeme, gut sitzende Schuhe können bei geschwollenen Beinen einen riesigen Unterschied machen. Enge oder schlecht sitzende Schuhe schnüren den Blutfluss ab und sorgen für noch mehr Beschwerden. Wählen Sie im Sommer am besten leichte, atmungsaktive Schuhe, die den Druck auf Ihre Füße und Beine mindern.