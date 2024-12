So werden Sie den Weihnachtsspeck wieder los

Sodbrennen, Völlegefühl & Co.: Weihnachten ohne Nebenwirkungen genießen In der schönsten Zeit des Jahres locken festliche Mahlzeiten, gesellige Abende und duftende Kekse. Was tun, wenn die vielen Naschereien, der Stress und der Alkohol sich negativ auf die Gesundheit auswirkt? Wir haben die besten Tipps für Genuss ohne Reue.