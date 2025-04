× Wie man die lästigen Osterkilos schnell wieder loswird

Ostern ist vorbei – doch was bleibt, sind nicht nur leere Schokohüllen, sondern auch ein paar hartnäckige Feiertagskilos. Und mit dem Sommer in Sicht rückt der Wunsch nach der Wohlfühlfigur wieder stärker in den Fokus. Das Gute: Mit ein paar Tricks kommen Sie schnell wieder zurück in Form.