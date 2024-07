× Wer diese Sportart ausübt, lebt bis zu 10 Jahre länger

Wer Sport treibt, tut seinem Körper bekanntlich etwas Gutes. Doch bestimmte Sportarten können sogar Ihr Leben verlängern – und das um bis zu 10 Jahre!

Bewegung hält gesund und verlängert das Leben, unabhängig davon um welche Art von körperlicher Aktivität es sich handelt. Sport stärkt nämlich unser Immunsystem, senkt den Blutdruck und beeinflusst den Energiestoffwechsel positiv. Doch bestimmte Sportarten lassen die Menschen noch länger leben, wie dänische Forschende herausgefunden haben. Die Resultate überraschen.

So lief die Studie ab

Um herauszufinden, welche Sportart die lebensverlängerndste Wirkung hat, untersuchten die Forscher:innen 8.500 gesunde Erwachsene in Bezug auf ihren Lebensstil und ihre Sportarten. Die Probanden nahmen über einen Zeitraum von 25 Jahren an mehreren Gesundheitschecks teil und gaben an, welche Sportarten sie regelmäßig ausübten. Wenig überraschend ist, dass diejenigen, die fast nie trainierten, im Vergleich zu den aktiven Probanden früher starben. Doch bei der Auswertung stellte sich heraus, dass bestimmte Sportarten wahre Wunderwaffen für ein langes Leben sind.

Wer diese unerwartete Sportart ausübt, lebt am längsten

© Getty Images ×

Laut der Studie leben Menschen, die Tennis spielen am längsten! Diese Sportart soll die Dauer des Lebens im Schnitt um ganze 9,7 Jahre verlängern. Folgende Sportarten verlängern das Leben am meisten:

Tennis um 9,7 Jahre

Badminton um 6,2 Jahre

Fußballspielen um 5 Jahre

Radfahren um 3,7 Jahre

Schwimmen um 3,4 Jahre

Joggen um 3,2 Jahre

Wie Tennis die Gesundheit fördert

Die Forschenden mutmaßen, dass die kurzen, sich wiederholenden Intervalle im Tennis, die mit einer hohen Intensität verbunden sind, besonders förderlich für den Körper sein sollen. Außerdem wird bei Tennis, Badminton und Co. der kindliche Spieltrieb in uns geweckt, der ein wahrer Jungbrunnen ist. "Du kannst zum Beispiel nicht Badminton spielen, ohne dich wieder wie ein Kind zu fühlen. Es ist einfach purer Spaß“, so O’Keefe.

Teamsportarten schneiden am besten ab

© Getty Images ×

Auffallend ist, dass vor allem Teamsportarten für ein langes Leben verantwortlich sind. Das erklärt sich Co-Autor der Studie Dr. James O’Keefe folgendermaßen: „Für das mentale und physische Wohlbefinden und die Lebensdauer ist unser soziales Netzwerk die wahrscheinlich einzig entscheidende Komponente für ein langes, glückliches Leben.“ Demnach ist die soziale Interaktion ein Schlüsselfaktor, wenn es darum geht sein Leben zu verlängern, da man sich nach dem Training zufriedener und entspannter fühlt als nach einem Workout alleine.