× Alle verteufeln Kohlenhydrate: Neue Studie zeigt aber - DIESE Carbs verlängern Ihr Leben

Kohlenhydrate gelten als Dickmacher und Gesundheitsrisiko – doch eine neue Langzeitstudie räumt mit diesem Vorurteil gründlich auf. Wer auf diese Carbs setzt, lebt länger, gesünder und fitter. Warum Sie Brot, Pasta & Co. nicht meiden, sondern clever wählen sollten.

Kohlenhydrate haben es in den letzten Jahren schwer gehabt. Mal machen sie angeblich dick, mal müde, mal gleich beides – und das am besten noch gleichzeitig. Kein Wunder also, dass viele beim Thema Carbs sofort an Weißbrot, Pasta-Berge und Zuckerbomben denken, die man möglichst meiden sollte. Aber ganz so einfach ist es nicht. Oder besser gesagt: So einfach ist es eben nicht. Denn Kohlenhydrate sind nicht per se die Bösewichte auf dem Teller – im Gegenteil! Die „guten“ unter ihnen gehören sogar zu den gesündesten Bestandteilen unserer Ernährung. Und das ist nicht nur eine nette Theorie von Ernährungsnerds, sondern wird inzwischen auch durch richtig große Studien untermauert.

Schluss mit dem schlechten Ruf: Warum Kohlenhydrate besser sind als ihr Image

Bevor wir ins Detail gehen: Kohlenhydrate sind eine riesige Gruppe. Da gibt’s die schnellen, einfachen – wie Zucker, Weißmehl, Limo & Co. Die rauschen flott ins Blut, machen schnell satt, aber leider auch schnell wieder hungrig. Und dann gibt’s die komplexen Kohlenhydrate – die stecken z. B. in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse. Sie liefern Energie in Langzeitform, sind oft voller Ballaststoffe, Vitamine und sekundärer Pflanzenstoffe – und machen richtig schön satt, ohne dass danach gleich das Tief kommt.

Langzeitstudie bringt Klarheit

Eine aktuelle US-Studie, die im Fachjournal JAMA Network Open erschienen ist, zeigt jetzt schwarz auf weiß, wie entscheidend „gute“ Kohlenhydrate für unsere Gesundheit im Alter sind. Die Forschenden haben dazu mehr als 47.000 Frauen über einen Zeitraum von 30 Jahren begleitet – alles Teilnehmerinnen der berühmten Nurses Health Study. Das Ziel: herausfinden, was die Chancen erhöht, mit 70 Jahren fit, geistig klar und frei von chronischen Erkrankungen zu sein.

Das Ergebnis: Wer in jungen und mittleren Jahren regelmäßig komplexe Kohlenhydrate gegessen hat – also viel Gemüse, Obst und Vollkorn – hatte deutlich bessere Karten für ein gesundes Altern. Genauer gesagt: Die Wahrscheinlichkeit dafür stieg um bis zu 24 Prozent, bei Gemüse sogar um satte 31 Prozent.

Gemüse, Vollkorn & Co. als Lebensversicherung

Und woran liegt’s? Ein zentraler Punkt sind die Ballaststoffe. Die sorgen nicht nur für eine gesunde Verdauung, sondern füttern auch die guten Bakterien im Darm – unser sogenanntes Mikrobiom, das wiederum enormen Einfluss auf unser Immunsystem und Entzündungsprozesse im Körper hat. Dazu kommen antientzündliche Stoffe, Vitamine und pflanzliche Schutzstoffe, die in den „guten Carbs“ stecken. Alles zusammen wirkt wie eine kleine Gesundheitsversicherung – vorausgesetzt, man nutzt sie regelmäßig.

Die Moral von der Geschichte: Kohlenhydrate sind nicht der Feind. Es kommt nur – wie so oft – auf die Auswahl an.