× Die besten Hausmittel gegen Heuschnupfen, die wirklich helfen

Der Frühling steht vor der Tür! Doch für viele Allergiker beginnt der tägliche Kampf gegen lästige Heuschnupfen-Symptome. Tabletten können zwar helfen, führen aber oft zu Müdigkeit und unerwünschten Nebenwirkungen. Zum Glück gibt es eine Vielzahl natürlicher Hausmittel, die schnell Abhilfe schaffen.

In Österreich sind rund eine Million Menschen von Heuschnupfen betroffen. Die Symptome reichen von juckenden, tränenden Augen über häufiges Niesen, Halskratzen und Atemwegsbeschwerden bis hin zu Husten und einer ständig verstopften Nase. Und die Pollensaison geht erst jetzt so richtig los. Aber keine Sorge! Mit den richtigen Hausmitteln können Sie die Allergie austricksen und entspannter durch diese Zeit kommen.



Die besten Hausmittel gegen Heuschnupfen

1. Nasendusche mit Kochsalzlösung

Die Nasendusche ist ein wahrer Alleskönner bei verstopfter Nase und laufenden Augen. Mit einer einfachen Kochsalzlösung werden Pollen, Staub und andere Allergene aus den Nasengängen gespült. Die regelmäßige Anwendung sorgt nicht nur für mehr Durchatmen, sondern unterstützt auch die natürliche Reinigung der Schleimhäute.

So geht’s:

Lösen Sie einen Teelöffel Nasenspülsalz in 250 ml lauwarmem Wasser auf und füllen Sie die Lösung in eine Nasendusche.

Neigen Sie den Kopf zur Seite und spülen Sie erst ein Nasenloch, dann das andere. Dies entfernt Pollen und befreit die Atemwege. Die Anwendung kann morgens und abends erfolgen.

2. Kompresse mit Augentrost

Gerade bei Heuschnupfen leiden viele unter gereizten Augen und juckenden Lidern. Hier kommt der Augentrost ins Spiel: Als natürliche Kompresse angewendet, kühlt er die Augenpartie und lindert Irritationen.

So geht’s:

Bereiten Sie einen Tee aus Augentrost-Kraut zu, lassen Sie ihn abkühlen und tränken Sie zwei Wattepads oder ein sauberes Tuch darin. Legen Sie die Kompressen für 10–15 Minuten auf die geschlossenen Augen. Das lindert Juckreiz, Rötungen und Schwellungen.

3. Malventee

Die Malve ist seit jeher für ihre beruhigenden und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt. Ein heißer Malventee kann nicht nur den Hals beruhigen, sondern auch das Immunsystem unterstützen. Er wirkt sanft und gleichzeitig effektiv gegen Entzündungen, was gerade bei Heuschnupfen eine wohltuende Wirkung entfaltet.

So geht’s:

Übergießen Sie zwei Teelöffel Malvenblüten mit heißem Wasser und lassen Sie den Tee mindestens 8 Stunden ziehen, um Halsschmerzen und gereizte Schleimhäute zu beruhigen.

4. Schwarzkümmel

Schwarzkümmel, auch als das „Wundermittel der Natur“ bezeichnet, erfreut sich immer größerer Beliebtheit in der alternativen Medizin. Seine entzündungshemmenden und immunmodulierenden Eigenschaften können dabei helfen, die Symptome von Heuschnupfen zu mildern. Ob als Öl, in Kapseln oder als Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung – Schwarzkümmel unterstützt den Körper auf natürliche Weise.

So geht’s:

Nehmen Sie täglich einen Teelöffel Schwarzkümmelöl pur oder gemischt mit Joghurt oder Honig ein. Alternativ können Sie auch Schwarzkümmel-Kapseln verwenden.

5. Honig

Besonders regionaler Honig kann dabei helfen, dem Körper einen kleinen Schubs in Richtung Immunität zu geben. Die Theorie dahinter besagt, dass der Verzehr von lokal produziertem Honig dazu beitragen kann, eine gewisse Toleranz gegenüber Pollen aufzubauen. Auch wenn die wissenschaftliche Evidenz hier noch diskutiert wird, schätzen viele Betroffene die wohltuende Wirkung dieses Naturprodukts.

6. Ingwer

Ingwer ist nicht nur ein aromatisches Gewürz, sondern auch ein kraftvoller Verbündeter im Kampf gegen Heuschnupfen. Seine entzündungshemmenden Eigenschaften tragen dazu bei, die Ausschüttung von Histamin zu senken – einem der Hauptakteure bei allergischen Reaktionen. Egal ob als Tee, frisch gerieben in Smoothies oder als Zusatz zu herzhaften Gerichten – Ingwer sorgt für eine angenehme Wärme und kann dabei helfen, das allergische Feuer zu dämpfen.

So geht’s:Schneiden Sie frischen Ingwer in Scheiben und übergießen Sie ihn mit heißem Wasser, um einen wohltuenden Tee zu erhalten. Alternativ können Sie Ingwer in Smoothies, Suppen oder als Gewürz in Speisen integrieren.