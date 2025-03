Diese Ernährungsform verhindert, dass Sie mit 70 chronische Krankheiten haben

Studie enthüllt: In diesem Alter sind wir am unglücklichsten Im Leben läuft nicht immer alles rund. Mal fühlen wir uns besser – mal schlechter. Doch eine neue Studie zeigt: Unsere Zufriedenheit ist nicht nur von äußeren Umständen abhängig, sondern auch vom Alter. In einer bestimmten Lebensphase erleben wir einen besonderen Tiefpunkt.