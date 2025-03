Nur 2 Stunden weniger Schlaf & Ihr Erkältungsrisiko steigt drastisch!

Wer wenig schläft, wird schneller krank – das zeigt eine neue Studie aus Norwegen. Besonders gefährdet: Menschen mit Schichtarbeit. Doch warum ist Schlaf so wichtig für unser Immunsystem, und was können Sie tun, um sich besser zu schützen?

Dass gesunder Schlaf wichtig ist, wissen wir alle. Doch wie stark unser Immunsystem wirklich unter zu wenig Schlaf leidet, war bisher nicht ausreichend erforscht. Norwegische Wissenschaftler haben nun Pflegepersonal befragt und festgestellt: Wer dauerhaft zwei Stunden zu wenig schläft, hat eine um 33 % erhöhte Wahrscheinlichkeit, sich eine Erkältung einzufangen.

Mit Schlafmangel ist die nächste Erkältung nicht weit

Für Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, ist das eine alarmierende Nachricht. Ein betroffenes Pflegekraft berichtet: „Ich arbeite oft nachts und schlafe danach viel zu wenig. Ich merke sofort, dass ich dann anfälliger für Infekte bin.“

Warum ist Schlaf so wichtig für das Immunsystem?

Laut Experten spielt Schlaf eine zentrale Rolle in der Programmierung unseres Abwehrsystems. Wenn Krankheitserreger in den Körper gelangen, werden sie von speziellen Abwehrzellen erkannt und bekämpft. Damit unser Immunsystem daraus lernt, müssen diese Zellen in das Langzeitgedächtnis übertragen werden – und das geschieht während des Schlafs. Kurz gesagt: Wer gut schläft, gibt seinem Immunsystem die besten Chancen, Krankheitserreger abzuwehren.

So verbessern Sie Ihren Schlaf

Die Faustregel für gesunden Schlaf: Rund acht Stunden sollten es sein. Doch viele tun sich schwer, abends zur Ruhe zu kommen. Diese Tipps helfen:

Abendrituale etablieren: Lesen, ein warmes Bad oder sanfte Musik signalisieren dem Körper, dass es Zeit zum Entspannen ist.

Handy weglegen: Bildschirmlicht stört die Melatoninproduktion – am besten eine Stunde vor dem Schlafengehen auf Handy und Tablet verzichten.

Regelmäßige Schlafzeiten: Wer jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett geht und aufsteht, hilft seinem Körper, in einen stabilen Rhythmus zu kommen.

Also, tun Sie Ihrem Körper einen Gefallen: Gönnen Sie sich genug Schlaf – und bleiben Sie gesund!