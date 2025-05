× Studie enthüllt: Dieses überraschende Gemüse kann Depressionen lindern

Wie viel Schlaf ist gesund? Das hängt AUCH vom Wohnort ab Wie viel Schlaf ist eigentlich gesund – und warum schläft man in Japan deutlich weniger als in Frankreich? Eine aktuelle Studie zeigt: Die ideale Schlafdauer hängt stark vom Land und den kulturellen Gewohnheiten ab. Was das für Ihre Nachtruhe bedeutet, lesen Sie hier!