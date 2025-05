× Aufreger-Studie enthüllt: Wer schlauer ist, bleibt länger gesund

Gehirn in Gefahr! Was zu viele Überstunden wirklich mit Ihnen machen Arbeiten Sie zu viel? Ihr Gehirn merkt’s zuerst – und reagiert mit Umbauten, die alles andere als harmlos sind. Eine neue Studie zeigt, was Dauerstress im Job mit Ihrem Denken, Fühlen und Erinnern macht. Spoiler: Erholung ist kein Luxus, sondern lebenswichtig.