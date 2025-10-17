Überraschend: In diesem Alter sind wir am intelligentesten

Mit dem Alter kommt die Weisheit? Eine neue Studie hat genau das hinterfragt und untersuchte, in welchem Alter wir tatsächlich am klügsten sind. Das Ergebnis dürfte viele überraschen.

Kleine Kinder sprühen vor Neugier, und ältere Menschen gelten als besonders weise, aber wann sind wir eigentlich am klügsten? Eine internationale Forschergruppe aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden hat herausgefunden, in welchem Alter unsere Intelligenz ihren Höhepunkt erreicht und ob die heutige Generation tatsächlich schlauer ist als die davor.

So lief die Intelligenz-Studie ab

© Getty Images

Für die Studie analysierten die Forschenden insgesamt 24.000 Schachpartien aus 125 Jahren. Warum Schach? Schach ist ein kognitiv anspruchsvolles Spiel, das über die Jahre weitestgehend unverändert geblieben ist und daher ideal geeignet ist, die Veränderung der Intelligenz im Laufe der Zeit zu messen. Es ermöglichte ihnen über Jahrzehnte hinweg die Schachleistungen von Profis zu vergleichen.

Mit 35 sind wir am schlauesten

Das überraschende Ergebnis: Unser Gehirn erreicht seinen kognitiven Höhepunkt mit 35 Jahren!

Die Forscher analysierten über 1,6 Millionen dokumentierte Schachzüge von Profispielern und verglichen sie mit den „idealen“ Zügen eines Schachcomputers. So konnten sie genau messen, wie oft die Spieler dieselben Züge machten und wie sich ihre „idealen“ Züge im Laufe ihrer Karriere entwickelten. Bis in die frühen 20er Jahre steigen unsere kognitiven Fähigkeiten stetig an, erreichen dann aber ein Plateau. Ab etwa 35 Jahren beginnen sie langsam, wieder abzunehmen.

Warum wir heute klüger sind als noch vor 100 Jahren

© Getty Images

Aber es gibt noch eine andere spannende Entdeckung: Wir sind heute intelligenter als vor 100 Jahren! Die Forschenden haben nicht nur Veränderungen in der Entwicklung von Schachspielern über ihr Leben hinweg untersucht, sondern auch Unterschiede zwischen Schachspielern aus verschiedenen Epochen. Und das Ergebnis zeigt, dass Menschen im Schnitt um etwa acht Prozent intelligenter sind als vor einem Jahrhundert.

Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene erzielen heute deutlich bessere Ergebnisse als noch vor 100 Jahren. Eine mögliche Erklärung dafür ist das rasante Wachstum digitaler Technologien sowie das deutlich verbesserte Bildungsangebot.