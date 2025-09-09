Wissenschaftlich bewiesen: Mit diesen 5 einfachen Tricks senken Sie Ihr Krebsrisiko

Krebs ist weltweit eine der tödlichsten Krankheiten und das Risiko, selbst zu erkranken, steigt immer weiter. Doch schon mit ein paar Änderungen im Alltag können Sie das Risiko massiv senken. Wir verraten Ihnen die Top-Tipps, die oft unterschätzt werden aber einen riesigen Unterschied machen können!

Die meisten von uns haben Angst, an Krebs zu erkranken und das leider aus gutem Grund: Studien zeigen, dass etwa jeder fünfte Mensch im Laufe seines Lebens von dieser heimtückischen Krankheit betroffen sein wird. Daher ist es wichtig, regelmäßig zur Krebsvorsorge zu gehen und sich checken zu lassen. Doch wussten Sie, dass Sie sich auch durch kleine Veränderungen im Alltag schützen können? Wir haben die besten wissenschaftlich fundierten Tricks, mit denen Sie Ihr Krebsrisiko drastisch senken können.

Gesunde Ernährung

© Getty Images

Bestimmte Lebensmittel können Ihre Zellen schützen und sogar Tumorzellen in ihrem Wachstum bremsen. Vollkornbrot, Hülsenfrüchte oder Brokkoli sind vollgepackt mit Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffen, die das Wachstum von Tumorzellen hemmen und die Zellen aktiv vor Schäden schützen. Dagegen sollten Sie krebserregende Nahrungsmittel wie rotes Fleisch, hochverarbeitete Produkte und zu viel Zucker lieber vermeiden.

Bewegung

Sport ist der Schlüssel zu einem gesunden Körper. Aber was viele nicht wissen: Schon einfaches Spazierengehen hilft, das Krebsrisiko massiv zu senken. Bereits 5.000 Schritte pro Tag können einen messbaren Schutzeffekt auf den Körper haben. Wenn Sie noch weiter gehen und täglich 7.000 Schritte erreichen, sinkt Ihr Risiko, an Krebs zu erkranken, um 11 Prozent im Vergleich zu Menschen, die weniger aktiv sind.

Durch regelmäßige Bewegung werden nicht nur die Muskeln gestärkt, sondern auch das Immunsystem gefördert und die Blutzirkulation angeregt, beides essentielle Faktoren im Kampf gegen Krebs

Vitamin D und Omega-3

Wer sein Krebsrisiko senken will, sollte auf eine ausreichende Vitamin D und Omega-3-Versorgung achten. Vitamin D hat sich als einer der wichtigsten Nährstoffe für die Prävention von Krebs erwiesen. Ein ausreichender Spiegel kann das Risiko für verschiedene Krebsarten deutlich senken. Doch auch Omega-3-Fettsäuren, die hauptsächlich in fettem Fisch wie Lachs oder Makrele vorkommen, sind unverzichtbar für den Körper. Sie wirken nicht nur entzündungshemmend, sondern haben auch die Fähigkeit, das Wachstum von Krebszellen zu verlangsamen.

Ausreichend Schlaf

© Getty Images

Ein oft unterschätzter Aspekt ist der Schlaf. Weniger als sieben Stunden pro Nacht können Ihre Gesundheit gefährden und das schließt auch das Krebsrisiko mit ein! Wenn Sie nachts nicht genug schlafen, kann sich Ihr Körper nicht richtig regenerieren und ist somit anfälliger für Schäden. Wenn Sie Ihre Schlafgewohnheiten verbessern, stärken Sie Ihr Immunsystem und ermöglichen somit eine bessere Zellregeneration.

Finger weg von Zigaretten und Alkohol

Es ist kein Geheimnis, dass Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum die Hauptursachen für viele Krebsarten sind. Nikotin und Alkohol schädigen nicht nur Ihre Lunge und Leber, sondern begünstigen auch das Wachstum von Krebszellen in fast allen Körperbereichen. Jeder Tag ohne Zigaretten und ohne übermäßigen Alkoholkonsum reduziert Ihr Krebsrisiko. Es ist nie zu spät, mit diesen ungesunden Gewohnheiten Schluss zu machen.