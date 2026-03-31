Beatrice Egli: In diesem Video zeigt sich die Schlager-Beauty "oben ohne"

Ein neuer Clip der Schlagersängerin sorgt für viel Aufregung bei den Fans. Darin lässt Beatrice Egli wirklich tief blicken.

In der schillernden Welt des Schlagers gelten Perfektion und lückenlose Inszenierung oft als ungeschriebenes Gesetz. Umso bemerkenswerter ist der jüngste digitale Vorstoß von Beatrice Egli. Die Schweizer Sympathieträgerin gewährt ihren Anhängern auf Instagram einen Einblick, der ebenso intim wie effektvoll ist: Die Verwandlung vom privaten Montagmorgen-Look zur strahlenden Bühnen-Diva.

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„Oben ohne“ in die neue Woche

Mit einer Prise Selbstironie und entwaffnender Ehrlichkeit zeigt sich die Sängerin zu Beginn ihres Clips gänzlich ungeschminkt – „oben ohne“ im Sinne des kompletten Verzichts auf Maske und Hairstyling. „Wenn’s doch nur immer so schnell gehen würde, oder? Ganz besonders am Montagmorgen. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche“, kommentiert die 37-Jährige die virtuellen Sekunden, in denen sie das morgendliche Erwachen vieler ihrer Fans spiegelt.

Ein Dekolleté für den großen Auftritt

Doch die wahre Magie des Clips entfaltet sich im rasanten Schnitt: Binnen eines Augenblicks weicht die natürliche Blässe einem perfekt mattierten Teint, und das legere Outfit wird durch eine glamouröse Robe in Altrosa ersetzt. Das architektonisch geschnittene Kleid besticht nicht nur durch seine raffinierte Farbwahl, sondern lässt auch tief blicken – ein gewagtes Dekolleté, das die Brücke zwischen klassischer Eleganz und moderner Sexyness schlägt.

Die Reaktion der Fangemeinde ließ, wie zu erwarten, nicht lange auf sich warten. In den Kommentarspalten herrscht euphorische Einigkeit über die Wandlungsfähigkeit der Künstlerin: „Du bist die schönste Frau der Welt. Mit und ohne Makeup“, schwärmt ein Follower unter dem Beitrag. Eine andere Nutzerin zeigt sich besonders vom modischen Aspekt angetan: „Mega schönes Kleid. Steht dir richtig gut.“

Authentizität als Erfolgsrezept

Für Beatrice Egli ist dieser Post mehr als nur eine Spielerei mit Filtern und Schnitten. Es ist das Spiel mit der Nahbarkeit, das sie so erfolgreich macht. Indem sie den Kontrast zwischen der ungeschminkten Wahrheit und der hochglanzpolierten Show-Welt derart offensiv thematisiert, festigt sie ihren Ruf als Künstlerin zum Anfassen – eine Strategie, die gerade am oft so grauen Montagmorgen für den nötigen Glanz im Alltag ihrer Fans sorgt.