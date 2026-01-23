Millionen-Erbstreit um Sternekoch Heinz Winkler (†73): Überraschende Wende vor Gericht!

Der verstorbene Sternekoch hinterließ ein beachtliches Vermögen. Seine Witwe musste bereits aus der Villa ausziehen, jetzt gibt es wieder Neuigkeiten.

Im Jahr 2014 traf Sternekoch Heinz Winkler (†73) gemeinsam mit seiner Ex-Frau eine Abmachung, die seinem älteren Sohn, den er sogar enterbt hatt2, im Prozess um das Millionenerbe einen klaren Vorteil verschafften. Die neuesten Entwicklungen machen ihm jedenfalls Hoffnung.

Gemeinsam mit seiner Mutter Elfriede wehrte sich Alexander gegen seinen Halbbruder Constantin (17), der zum Alleinerben gemacht wurde. Es wurde seit mehr als drei Jahren um das Vermögen und die Nachfolge des Sternekochs gestritten. Auch die Immobilie, in der sich die Residenz Aschau befindet, ist heißbegehrt.

In der Vereinbarung, die 2014 getroffen wurde, legte Winklers Ex-Frau mit dem verstorbenen Star fest, dass ihr Sohn Alexander die Nachfolge antreten sollte und einen 50-Prozent-Anteil an der Resident erhalten sollte. 2016 bestimmte er dann aber dennoch Constantin zum Alleinerben. Der Anwalt des jüngeren Bruders führte dies gegenüber Bild aus. Es könne nicht der Wunsch des Verstorbenen sein, dass ausgerechnet der Sohn, der enterbt wurde, sein Nachfolger werden würde.

Die Überraschung: Die Richter wiesen die Klage ab und best