Baldwin: Erster Auftritt seit der Schuss-Tragödie

Alec Baldwin moderierte eine Gala. Zum ersten Mal seit dem Drama am ''Rust''-Set.

Engagement. Hollywood-Star Alec Baldwin ist zurück in der Öffentlichkeit. Als Moderator der „Ripple of Hope Award“-Gala absolvierte er einen ersten großen Auftritt nach der Schuss-Tragödie am Set von Rust. „Meine Frau und ich haben sechs Kinder, ich nehme alles, um 30 Minuten lang aus dem Haus zu kommen“, soll er dabei gescherzt haben. Bei dem Unfall am Set kam vor einigen Wochen Kamerafrau Halyna Hutchins durch einen tödlichen Schuss ums Leben.

Schuld. Der Schauspieler selbst betonte, dass er keine Schuld trage. Er habe den Abzug nicht gedrückt, der Schuss habe sich einfach gelöst. Niemand habe geahnt, dass eine Patrone in der Waffe sei. Auch die Film-Crew steht geschlossen hinter Baldwin.

Event. Von Gastgeberin Kerry Kennedy gab es Lob: „Er ist da. Er ist da in guten und schlechten Zeiten, in unseren guten und schlechten Zeiten. Und seinen guten und schlechten Zeiten, er taucht immer auf.“