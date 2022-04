"Emergency Room"-Star stirbt mit nur 48 Jahren

Jinaro hinterlässt ihren Mann und zwei Kinder.

Große Trauer um Schauspielerin. Jossara Jinaro (1973-2022) ist im Alter von 48 Jahren an Krebs gestorben. Das teilte ihr Ehemann Matt Bogado auf Facebook mit: "Mit großer Trauer gebe ich den Tod meiner Frau Jossara Jinaro an diesem Tag, dem 27. April 2022, bekannt. Jossara hat tapfer gegen den Krebs gekämpft und ist nach Hause gekommen, um von ihrer Familie umgeben zu sein. Jossara war eine erstaunliche Ehefrau, Mutter, Künstlerin und Freundin. Sie hatte die schönste, gütigste Seele und wollte kein Nein als Antwort akzeptieren. Selbst in ihren letzten Augenblicken kämpfte sie noch. Sie ruht nun in Frieden und wird für immer in Erinnerung bleiben. Ich selbst, Liam und Emrys werden sie so sehr vermissen, obwohl wir wissen, dass sie in unseren Herzen ist und uns bei jedem Schritt auf unserem Weg führt."

Jossara Jinaro wurde in Brasilien geboren und wuchs in Kolumbien auf. Später wanderte sie mit ihrer Familie in die USA aus. Jinaro sich eine Karriere als Schauspielerin auf. Sie war unter anderem in den Serien "Emergency Room", "Passions" oder "Für alle Fälle Amy" zu sehen. Leinwanderfahrung sammelte sie mit Filmen wie "Havoc" (2005) oder "World Trade Center" (2006). Zuletzt spielte sie die Rolle der Dulce in "Nancy Hernandez & The Black Widows" (2021).