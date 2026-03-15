"Ö3-Mikromann" Tom Walek wagt sich auf die Bühne

Der Kult-Comedian bringt sein erste Kabarett-Programm in die Wiener Kulisse

Als "Mikromann" stellt er seit mehr als 20 Jahren überrumpelt er mit scheinbar harmlosen Fragen so manche Passanten und sorgt damit für Lacher im "Ö3-Wecker". Jetzt wagt sich Tom Walek mit seinem ersten Bühnenprogramm auch auf die Bühne.

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Am 16. März hat "Der Ö3-Mikromann live - Es kann jeden treffen!" in der Wiener Kulisse Premiere. Dabei hat der Radiostar freilich die besten und absurdesten "Mikromann"-Momente im Gepäck - aber nicht nur das. Darbieten will Walek auch Anekdoten "von einer Wanderung mit Sportstars, einem Dreh mit Musikern oder seinem legendären Abenteuer mit Hermann Maier Richtung Südpol", wie es in der Ankündigung heißt.