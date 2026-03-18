Thriller-Autor Roman Klementovic ist Genre-Fans längst bekannt durch Hits wie Dunkelnah oder Wenn der Nebel schweigt. Zwei seiner packenden Bücher wurden auch schon verfilmt.

Erst kürzlich wurden die Dreharbeiten zu Wenn das Licht gefriert unter der Regie von Andreas Prochaska beendet. Die Hauptrollen haben Adele Neuhauser und Erwin Steinhauer übernommen; im Herbst soll der Thriller im Fernsehen und online zu sehen sein.

Mehr zum Thema

Zufrieden mit Verfilmung

Autor Klementovic ist mit der Umsetzung mehr als zufrieden, wie er am Rande einer Lesung diese Woche verriet: "Wenn das eigene Buch verfilmt wird, ist das natürlich sehr schön. Aber wenn der Geschichte dann auch noch so viel Vertrauen und Respekt entgegengebracht wird, dass sie so nahe am Buch filmisch umgesetzt wird, dann ist das schon ein Traum." Und weiter verrät er: "Alles, was ich bisher von der Verfilmung gesehen habe, ist einfach nur großartig. Ich bin sehr glücklich damit."



Darum geht es

Es ist die Geschichte eines Ehepaares, das bereits über 40 Jahre verheiratet ist. Der Mann, Friedrich (Erwin Steinhauer), ist schwer an Alzheimer erkrankt, Ehefrau Elisabeth (Adele Neuhauser) kümmert sich liebevoll. Doch plötzlich weiß er Details eines ungeklärten, lange zurückliegenden Mordfalls, die er nicht kennen kann.

Autor wählt neuen Zugang

Wahl. Nun meldet sich Klementovic allerdings mit frischem Lesestoff zurück, Splitterschreie heißt sein neues Werk, das vier Geschichten vereint. "Als bekennender Standalone-Schreiber habe ich mich nun dazu entschieden - zumindest für dieses Projekt -einen neuen Weg zu gehen", so der Autor, und dieser führt ihn wieder in seine eigene Suspense-Welt. Denn in Splitterschreie finden sich Fortsetzungen wie Spinoffs einiger seiner bereits erschienenen Thriller. Inhaltlich ist das eine Reise bis zu den blutigen Anfängen des Autors; hier gibt es in Versagt ein Wiedersehen mit dem beliebten Wiener Bezirksinspektor Mück aus Klementovics Debüt Verspielt. Mück jagt den berüchtigten Donaustadt-Casanova, bis es brenzlig wird. In Wenn der Nebel brennt schreckt die 16-jährige Julia aus dem Schlaf, weil sie glaubt, dass ihre Eltern nach Hause gekommen sind, aber ...

Bewährt

Um sich von diesen Geschichten grusel-grausig unterhalten zu lassen, ist die Kenntnis der anderen Bücher keine Voraussetzung. Wie üblich schafft es Klementovic auch dieses Mal, Gänsehaut über den Nacken zu peitschen. Rasant konstruierte Szenen, nahbare Figuren und eine spannende Story sind sein bewährtes Rezept.