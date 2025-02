Modern Talking: Dieter Bohlen war nur eine Notlösung

Fans der Kult-Band Modern Talking sind schockiert! Neben Thomas Anders war Dieter Bohlen nur eine Notlösung.

In der Talkshow "Riverboat" ließ Anders die Bombe platzen und rechnete gnadenlos mit seinem Band-Partner ab.

"Wenn ich wieder über Dieter Bohlen reden muss, das geht wieder durch die ganzen Gazetten...", meinte der 60-Jährige zunächst, dann plaudert er aus dem Nähkästchen.

Der Mega-Hit "You’re my heart, you’re my soul" wäre aufgenommen gewesen und die Plattenfirma habe daraus ein Duo machen wollen, aber niemand Passenden gehabt. Allerdings hätte dort niemand an einen Erfolg des Songs geglaubt.

Plattenfirma glaubte nicht an Erfolg

"Wenn das Ding mal irgendwann überhaupt - wahrscheinlich nicht - in die Charts geht, können wir immer noch einen Zweiten neben dich stellen", lautete laut Anders der Plan.

"Das war ein Vierteljahr später so weit und der Zweite war Dieter Bohlen", verrät er.