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Voodoo Jürgens legt im Chart-Kampf mit BTS vor
© zeidler

Mini-Konzert

Voodoo Jürgens legt im Chart-Kampf mit BTS vor

Von
20.03.26, 08:47
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BTS nehmen mit der Comeback-CD „Arirang“ Kurs auf die Charts, auch mit einem Netflix-Konzert. Voodoo Jürgens kontert mit der gelungenen Strizzi-CD „Gschnas“ und einem ergreifenden Mini-Konzert.  

Spannendes Chart-Duell mit einem Hauch von David vs. Goliath in Österreich. Seit Freitag gibt’s die neuen CDs von Strizzi Rocker Voodoo Jürgens und der koreanischen Boyband BTS. Kann „Gschnas“ mit 11 eindringlichen Wiener-Liedern voll Schmäh punkten so liefert „Arirang“ 14 gefällige Boyband-Hymnen.

Voodoo Jürgens legt im Chart-Kampf mit BTS vor
© Universal Music

Noch unterschiedlicher sind nur die Präsentations-Konzerte. BTS zünden am Samstag (21. März) ihr Comeback-Konzert am berühmten Gwanghwamun Square in Seoul gleich vor 250.000 Fans und lassen dabei auch gleich die Kameras mitlaufen. Netflix streamt den ersten Auftritt der Boyband nach dem verpflichtenden Militärdienst ja weltweit live.

Voodoo Jürgens legt im Chart-Kampf mit BTS vor
© Getty Images

Voodoo Jürgens legt im Chart-Kampf mit BTS vor
© zeidler

Voodoo, der zum Titeltrack „Gschas“ auch gleich ein witziges Video liefert, ging es am Donnerstag (19. März) freilich deutlich erdiger und gemütlicher an. Mit einem Mini-Konzert im empfehlenswerten Plattenladen Laden „Record’s Door“ in Schwechat. Dabei wurden rund 30 glückliche Fans mit der Essenz der neuen CD rund um grandiose Strizzi-Hymnen wie „Langsam wirst ma fremd“ oder „Da Dings“ und dem Klassiker „Stöckelschuach“ belohnt. Mit Autogrammen ja sowieso.

Voodoo Jürgens legt im Chart-Kampf mit BTS vor
© zeidler

Voodoo Jürgens legt im Chart-Kampf mit BTS vor
© zeidler

Voodoo Jürgens legt im Chart-Kampf mit BTS vor
© zeidler

Ab l7. April lässt Voodoo dem Mini-Konzert dann seine große Österreich-Tournee folgen. In Wien hat er dafür die Arena (22. April) und die Open Air Arena (24. September) gebucht: „Die Arena ist mir sympathischer als die Stadthalle. Die wäre wohl der nächste Step, aber Masse ist jetzt nicht das, was ich interessant finde. Da spiele ich lieber zwei Wien-Konzerte! Man sollte auch von dem Gedanken wegkommen, dass sich alles immer steigern muss“ erklärt er seine Tour im oe24-Interview.

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