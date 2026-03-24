Die Schauspielerin findet klare Worte, Unrecht zu benennen.

Schauspielerin Elke Winkens hat sich auf Facebook zu Wort gemeldet. Ihr Posting beginnt mit den Worten: "Ich glaube, ich kann von mir sagen, dass ich bis vor kurzem eine Frau war, die viel Verständnis für Männer aufgebracht hat."

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Sexuelle Gewalt

Weiter schreibt sie: "Und das, obwohl ich mit einem gewalttätigen Vater aufgewachsen bin und von schwerer sexueller Gewalt in meiner Kindheit und Jugend betroffen bin." Sie habe sich immer geweigert, alle Männer als Täter zu sehen. Doch das gelingt ihr nun nicht mehr. Sie zählt ihre Erfahrungen der letzten Jahre auf: ein Regisseur habe einen "echten Übergriff begangen", einem Psychotherapeuten sei sie begegnet, der gar keiner sei, ihr aber unangemessene Fotos geschickt habe.

Tägliche Geschmacklosigkeiten

Dann führt sie Situationen an, denen Frauen fast täglich ausgesetzt sind: Bei einer Einladung habe ein Mann blöde, frauenfeindliche Witze gerissen und sich dann auch nicht abwertend über anwesende Frauen geäußert.

Wie sollen wir euch respektieren?

All das bringt Winkens zu dem Schluss: "Ich frage mich: wie sollen wir euch noch respektieren? Nicht alle Männer aber immer Männer". Das Posting wurde unter anderem von Marika Lichter geliked, einige Frauen teilen auch persönliche Erfahrungen.