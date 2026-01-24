Alles zu oe24VIP
Karl Heinz Grasser und Ehefrau Fiona Swarovski
Feier mit Freunden

Fiona und Karl Heinz Grasser: Geheime Geburtstagsparty in Kitzbühel

24.01.26, 22:59
Am Mittwoch wurde Fiona Swarovski 61 Jahre alt. Das wurde in Kitzbühel ausgiebig gefeiert - auch mit Fußfessel von Ehemann Karl-Heinz Grasser.

Es war eine schwere Zeit für Fiona Swarovski, als Ehemann Karl-Heinz Grasser im Gefängnis saß. Seit Jahresbeginn ist der ehemalige Finanzminister wieder frei - zumindest teilweise. Er darf sich mit Fußfessel daheim und bei der Arbeit frei bewegen. Den Kitzbüheler Unterhirzinger Hof zum Feiern zu verlassen, ist allerdings tabu.

Frei nach dem Motto wenn KHG nicht zur Party kommen kann, kommt die Party eben zu ihm, feierte Fiona Swarovski am Mittwoch dennoch ihren 61. Geburtstag. Und zwar daheim, damit auch ihr Ehemann mitfeiern kann.

Society gratulierte daheim

Die Kitzbüheler Society fand sich geschlossen am Hof der Grassers ein und ließ Fiona hochleben - völlig legal und im Rahmen der Auflagen für Grassers Fußfessel. Die Gästeliste bleibt aber geheim. Gemunkelt wird, dass ebenfalls in Kitz ansässige Ex-Sportler mit von der Partie gewesen sein sollen.

Den VIP-Club beim Hahnenkammrennen und die offiziellen Kitz-Partys ließ Fiona aber bewusst aus. Ein Wiedersehen könnte es dann geben, wenn Grasser seine Strafe verbüßt hat und sich wieder frei bewegen darf.

