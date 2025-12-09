Kampf gegen Krebs: So haben Sie Kdolsky, Schneider, Kummer und Co. noch nie gesehen!

Heimische Promis zeigen sich teils mit abrasiertem Kopf, ungeschminkt und mit Tränen der Stärke. Manfred Baumann hielt die

Dancer Against Cancer setzt für das kommende Jahr erneut ein starkes Zeichen im Kampf gegen den Krebs. Mit dem neuen DAC-Kalender 2026 präsentiert die Initiative ein ungewöhnliches Fotoprojekt, das erstmals am 25. März 2026 in seiner Gesamtheit vorgestellt wird. Der Titel „Tears of Strength“ ist Programm: Die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen sich von einer Seite, die man so kaum von ihnen kennt.

Andrea Kdolsky zeigt sich mutig mit Glatze. © Manfred Baumann

Die Porträtierten posieren hinter einer Glaswand, überzogen mit Wassertropfen – ein Bild, das an Tränen erinnert, aber bewusst eine andere Botschaft transportiert. Die Tropfen stehen für Mut, Hoffnung und Widerstandskraft, für die Fähigkeit, auch in schwierigen Momenten offen und authentisch zu bleiben.

Kimberly Budinsky hätte man beinahe nicht erkannt. © Manfred Baumann

Im Kalender vertreten sind heuer unter anderem Norbert Oberhauser, Katharina Strasser, Christa Kummer, Michael Konsel, Claudia Reiterer, Kimberly Budinsky, Timna Brauer, Helge Payer, Silvia Schneider, Andrea Händler, Andrea Kdolsky, Günther Löffelmann und Heribert Kasper. Nach der Präsentation ist der Kalender über die Website www.danceragainstcancer.net erhältlich.

Christa Kummer lächelt, um Hoffnung zu geben. © Manfred Baumann

Die Dancer Against Cancer Gala

Ein weiteres Highlight im DAC-Jahreskalender folgt kurz darauf: Am 18. April 2026 findet die 19. Dancer Against Cancer Gala in der Wiener Hofburg statt – ein Benefizevent, das Jahr für Jahr die österreichische Promi-, Kultur- und Gesellschaftsszene vereint, um ein bewusstes Zeichen gegen Krebs zu setzen.