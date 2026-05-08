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Michael Niavarani, Michael Mittermeier und Klaus Eckel 
© Katharina Schiffl

"Lucky Punch"

Michael Mittermeier bringt US-Style Stand-up in den Prückel-Keller

08.05.26, 09:27 | Aktualisiert: 08.05.26, 12:46
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Wien lacht wieder im Keller: Star-Comedian Michael Mittermeier hat seinen Lucky Punch Comedy Club offiziell eröffnet. Unter dem legendären Café Prückel sorgt das neue Stand-up-Format ab sofort für frischen Wind und internationale Atmosphäre in der heimischen Kabarett-Szene.

Der prall gefüllte Saal bebte bereits beim ersten Auftritt am Donnerstag, als der Hausherr die Bühne betrat. Künftig können Fans das neue Programm wöchentlich von Donnerstag bis Samstag live erleben, wenn bei Mixed-Shows und Open Mics die Mikrofone glühen. Michael Mittermeier zeigte sich bei der Premiere sichtlich stolz auf sein neues Projekt im Herzen der Stadt.

Wien bekommt Bühne zurück

Michael Mittermeier

Michael Mittermeier

© Katharina Schiffl

„Wien hat mir schon so oft eine Bühne gegeben. Jetzt gebe ich Wien eine Bühne zurück“, erklärte Mittermeier dem begeisterten Publikum. Gemeinsam mit Nachbar und Simpl-Chef Michael Niavarani, der als Special Guest auftrat, feierte er den Startschuss. Auch Kabarett-Kollege Klaus Eckel ließ sich den Abend nicht entgehen und genoss die Atmosphäre, die stark an angloamerikanische Stand-up-Clubs erinnert.

Internationales Flair im Keller

Michael Mittermeier

Michael Mittermeier

© Katharina Schiffl

Das Eröffnungs-Line-up bot eine bunte Mischung aus etablierten Größen und vielversprechenden Newcomern. Neben den beiden „Michls“ standen Talente wie Lorenz Hinterberger und Marina Pesevski auf der Bühne. Durch den Abend führte der erfahrene Host Hauke van Göns, der das Konzept bereits erfolgreich in München erprobt hat. Die Stimmung unter den geladenen Gästen war hervorragend.

Ehefrau als treibende Kraft

Klaus Eckel

Klaus Eckel

© Katharina Schiffl

Hinter dem Erfolg steht ein echtes Familienprojekt. Ein besonderes Dankeschön richtete der Comedian an seine Frau Gudrun Mittermeier, die als Geschäftsführerin über ein Jahr lang die Sanierung der Location leitete. Gemeinsam mit dem Architektenteam Megatabs wurde der Raum unter dem Café Prückel komplett modernisiert. Damit ist der Grundstein für einen neuen Fixstern am Wiener Comedy-Himmel gelegt.

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