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Ein stimmungsvoller Abend mit Andy Borg.
© Hersteller

Unterhaltung

Peinliches Hoppala beim Schlager-Spaß: Andy Borg kriegt sein Fett weg

23.03.26, 12:10
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Beim jüngsten „Schlager-Spaß“ sorgte ein rhetorisches Hoppala von Andy Borg für einen amüsanten Schlagabtausch mit Kultstar Bata Ilic. 

Am vergangenen Wochenende stand der „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ganz im Zeichen einer Legende: 15 Jahre nach seinem Ableben widmete der gebürtige Wiener seinem großen Idol Peter Alexander eine eigene Ausgabe der Show. Doch während der Hommage unterlief dem Gastgeber ein kleiner Fauxpas, den sein Gast Bata Ilic prompt quittierte.

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Das „Michaela“-Hoppala

Eigentlich sollte Bata Ilic seinen zeitlosen Evergreen „Michaela“ zum Besten geben. Doch bei der Anmoderation verhaspelte sich Borg bei der Aussprache des Titels. Die Korrektur folgte auf dem Fuß, als der 65-jährige Borg nach dem Auftritt zerknirscht eingestand: „Ich habe es natürlich falsch gesagt. Es heißt Mikaela nicht Michaela.“

 


 

Bata Ilic nahm den Schnitzer zwar mit Humor, konnte sich einen charmanten Seitenhieb aber nicht verkneifen: „Ich wollte schon sagen, du singst das sehr gut, aber deine Aussprache gefällt mir nicht.“

Adelsschlag für Volker Heißmann

Abseits des kleinen Hoppalas gab es jedoch auch viel Anerkennung im Studio. Besonders Komiker Volker Heißmann überraschte in einer für ihn ungewohnten Rolle: Er interpretierte einen Song von Udo Jürgens. Die Darbietung hinterließ beim Publikum und vor allem bei Bata Ilic bleibenden Eindruck. Andy Borg fungierte hierbei gerne als Bote für das Kompliment: „Bata hat gesagt, dass du nicht nur ein guter Schauspieler, sondern auch ein guter Sänger bist.“

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