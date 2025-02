Too Hot to Handle: Dieser schnuckelige Wiener ist dabei!

Bei dieser pikanten Datingshow sorgt Wiener Mikael für Aufsehen.

Küssen verboten! Ab jetzt werden wieder die unwiderstehlichsten deutschsprachigen Singles gesucht - in der zweiten Staffel der Erfolgsshow Too Hot to Handle: Germany.

Computer hört mit

Im tropischen Paradies erwartet sie statt Party und Petting wieder Supercomputer und Anstandsdame Lana, die den Liebeshungrigen den wahren Grund für ihren Aufenthalt verkündet: Die hormongesteuerten Singles sollen lernen, durch tiefsinnige Gespräche ernsthafte Beziehungen aufzubauen…

Wer schafft Zurückhaltung?

Um sich vollständig darauf konzentrieren zu können, verbietet Lana jegliche sexuelle Berührungen, ja sogar Selbstbefriedigung! Als Entlohnung für die Enthaltsamkeit winkt ein Preisgeld in Gesamthöhe von 200.000 Euro – doch jeder Regelbruch führt zu einer schmerzlichen Reduzierung des Gewinns. Welche Hotties schaffen es, emotionale Bindungen einzugehen – und wer kann der Versuchung nicht widerstehen und verbrennt sich die Finger?

Wiener dabei

Dieses Mal ist auch wieder ein Österreicher dabei - Mikael aus Wien. Wie sich der 23-Jährige schlagen wird, das sehen wir online!