Harte Grenzen: Warum die Ehemänner von Eugenie und Beatrice auf Distanz gehen

Der Epstein-Skandal zieht im Jahr 2026 immer weitere Kreise und erreicht nun auch das Privatleben der Töchter von Prinz Andrew. Laut Berichten der "Daily Mail" stehen die Ehen von Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice vor einer Zerreißprobe, da ihre Ehemänner um ihren eigenen Ruf fürchten.

Die Belastung durch die Vergangenheit ihres Vaters scheint für Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice immer schwerer zu wiegen. In London wird lautstark über die Risse in den royalen Ehen spekuliert, da die Ehemänner der beiden Schwestern offenbar klare Konsequenzen aus den anhaltenden Enthüllungen ziehen wollen.

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Besonders brisant ist die Lage bei Prinzessin Eugenie. Ihr Ehemann, der Marketingmanager Jack Brooksbank, stehe zwar offiziell zu ihr, fordere aber zunehmend Abstand zu seinen Schwiegereltern Andrew und Sarah "Fergie" Ferguson. Brooksbank fürchte laut Insidern, dass der "Epstein-Schatten" auf seine eigene Beratungsfirma fallen könnte. Um nicht selbst zur Angriffsfläche zu werden, versuche er nun, in der Öffentlichkeit möglichst unauffällig zu bleiben und jegliche Verbindung zu den Skandalen zu vermeiden.

Fergie ohne festes Zuhause

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Jack Brooksbank soll zudem eine Schlüsselrolle im Umgang mit seiner Schwiegermutter spielen. Da Sarah Ferguson und Prinz Andrew aus der Residenz Royal Lodge ausziehen mussten, ist die Herzogin derzeit angeblich ohne festen Wohnsitz und kommt bei Freunden unter. Die Sorge, dass Fergie nun bei ihrer Tochter Eugenie einziehen möchte, soll Brooksbank jedoch unterbinden wollen. Er möchte das Familienleben mit den zwei gemeinsamen Söhnen vor weiteren Turbulenzen schützen.

Geschäfte vor familiärer Nähe

Prinzessin Beatrice und Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi. © Getty Images

Ähnlich angespannt ist die Situation bei Prinzessin Beatrice. Ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi sorgt sich ebenfalls um die Auswirkungen auf seine Luxus-Immobilienfirma "Banda Property". Während das Paar nach außen hin, etwa bei einem Besuch in einer Sushi-Bar in Notting Hill, noch Gelassenheit zeigt, soll es hinter den Kulissen kriseln. Edoardo stürze sich zunehmend in Arbeit und Reisen, während Beatrice versuche, die Familie mit den zwei Töchtern und Edoardos Sohn aus einer früheren Beziehung zusammenzuhalten.