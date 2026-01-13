Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Neuer Aufreger

Skandal-Prinz Marius: Ski-Ausflug vor Prozessbeginn

13.01.26, 17:55
Marius Borg Høiby, ältester Sohn von Kronprinz Haakon und Mette-Marit, feiert heute, am 13. Jänner, seinen 29. Geburtstag. Trotz bevorstehendem Prozess zeigte er sich über die Feiertage mit seiner Familie. 

Ab 3. Februar steht Marius Borg Høiby in Oslo vor Gericht. Der Prozess dauert sieben Wochen, und der 29-Jährige muss sich in 32 Anklagepunkten verantworten. Wie er seinen Geburtstag feiert, ist unklar.

Marius Borg mit Andrea Shelby

Marius Borg mit Andrea Shelby

© Instagram

Laut "Se og Hør" hielt sich Marius während der royalen Weihnachtsfeierlichkeiten im Hintergrund. Zum traditionellen Gottesdienst in der Uvdal Kirche erschien er nicht. Heiligabend und die Weihnachtstage verbrachte er im engsten Kreis mit Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra, und Prinz Sverre Magnus, in einer Familienhütte.

Mehr lesen:

Geschwisterausflug nach Hemsedal

Am ersten Weihnachtsfeiertag unternahmen Marius und Ingrid Alexandra einen gemeinsamen Ausflug in den Ski-Ort Hemsedal. Dort fuhren sie Ski und kehrten zu einem Weihnachtslunch mit Pizza und Bier ein.

Marius Borg Høiby
© APA/AFP/NTB/Lise Åserud

Die norwegische Königsfamilie hatte bereits zuvor deutlich gemacht, dass Marius auf die Unterstützung seiner Familie zählen kann. Oma Marit übernahm die Prozesskosten, und Mutter Mette-Marit sagte in einem Interview: "Gemeinsam haben wir unser Bestes gegeben und professionelle Hilfe gesucht." Auch Prinzessin Ingrid Alexandra äußerte sich selten zu ihrem Bruder: "Es ist natürlich schwierig. Sowohl für uns als Familie – für mich als Schwester und für Mama und Papa. Und natürlich für alle, die in der Sache betroffen sind. Ich weiß nicht, ob ich da mehr sagen möchte." Trotz des anstehenden Prozesses bleibt der Zusammenhalt der Geschwister bestehen.

