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Ein Actionthriller der Extra-Klasse mit Starbesetzung.
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Top-Filme am Sonntag

14.03.26, 00:00
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Top-Filme am Sonntag 

Zum OSCAR 2026: »James Bond - Keine Zeit zu sterben« mit Daniel Craig 

Top-Filme am Sonntag
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Action. Seit der Trennung von Madeline Shaw ist James Bond untergetaucht. Fünf Jahre später braucht Felix Leiter, sein Freund von der CIA, seine Hilfe. Der russische Wissensschafter Valdo Obruchev ist mit den Plänen des Herakles-Projekt entführt worden. Durch auf die DNA der Zielperson abgestimmte Giftstoffe wird individuelles Töten ermöglicht. Spectre-Boss und Erzfeind Blofeld zieht aus dem Gefängnis die Fäden. Der mysteriöse Lyutsifer Safin, den ein Geheimnis mit Madeline verbindet, will mit der Waffe aber die Welt beherrschen. 

Fantasy-Film: »Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2« mit Depp 

Johnny Depp, Orlando Bloom & Keira Knightley.
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Abenteuer. Gerade als Will und Elizabeth heiraten wollen, werden sie verhaftet. Ihnen droht die Todesstrafe, es sei denn, sie bringen Lord Beckett den magischen Kompass, der sich im Besitz des geflüchteten Piraten Jack Sparrow befindet. Doch auch Davy Jones, der Kapitän des Geisterschiffes "Flying Dutchman", ist auf der Suche nach Sparrow. Die beiden Todfeinde haben noch eine ganz alte Rechnung offen. Jack hat Davy Jones einst seine Seele versprochen. 

Packendes Melo-Drama: »Frühling: Ich weiß, was du heimlich getan hast«

Pfarrer Sonnleitner macht sich Vorwürfe.
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Sorgen. Nach einem Autounfall liegen Heidrun Niedermayer und die 13-jährige Ava und das Baby der Teenagermutter im Koma. Ihre Eltern Luise und Mike sowie der Kindsvater Lucas und seine Mutter Amanda harren im Krankenhaus aus. Pfarrer Sonnleitner macht sich Vorwürfe, Heidrun immer wieder abweisend behandelt zu haben. Damit ihr Café "Hagen" keinen Verlust macht, helfen Katja Baumann und der Geistliche hinter der Theke aus.

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