Design Depot: DAS Shopping-Event für die besten Weihnachtsgeschenke

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um mit dem Weihnachtsgeschenke-Shopping zu starten! Wer noch auf der Suche nach der passenden Idee ist, kann sich im neuen Design- und Handwerksmarkt „Design Depot“ am 15. und 16. November inspirieren lassen.

Der Countdown für die besten Weihnachtsgeschenke läuft und wer nicht auf den letzten Drücker alle Geschenke kaufen will, sollte sich diesen Termin vormerken: Am 15. und 16. November findet erstmals das Design Depot statt. Der neue Design- und Handwerksmarkt in der Wiener Stage 3 verspricht nicht nur spannende Geschenkideen, sondern auch jede Menge inspirierende Highlights.

Design Depot: Einzigartige Weihnachtsgeschenke finden

Sie wollen Ihre Liebsten mit etwas Einzigartigem überraschen? Dann sind Sie hier genau richtig: von handgefertigten Einzelstücken über Kunstwerke bis hin zu außergewöhnlichen Designobjekten, hier gibt es keine Massenware, sondern echte Unikate, die garantiert für strahlende Augen sorgen werden.

© AD Design Atelier/ Design Depot

„Unsere Philosophie ist es, eine Plattform für außergewöhnliches Design und Handwerk zu schaffen“, erklärt Sabine Jäger, die Veranstalterin des Design Depots. Sie hat bereits die beiden Schwester-Events Design Days und Design District veranstaltet. „Nun war unsere Idee, eine Messe ins Leben zu rufen, die den Fokus auf ,Design to Go’ legt, wenn man so will: von Schmuck bis Deko, von Tischkultur bis Kulinarik, die man einfach gleich mit nach Hause nehmen und sich daran freuen kann.“

© AD Design Atelier/ Design Depot

Kulinarisches Angebot

Beim Design Depot können Sie nicht nur shoppen, sondern auch schlemmen und die besten Deals bei einer leckeren Mahlzeit genießen. Die zentrale Bar und die vielfältigen Foodtrucks laden dazu ein, die gesammelten Eindrücke bei einer Stärkung Revue passieren zu lassen. Auch für die kleinen Besucher gibt es mit dem Kids Area ein Angebot. So macht das Einkaufen gleich doppelt Spaß!

Wann und wo?

Das Design Depot in der Wiener Stage 3 öffnet am Samstag, den 15. November und Sonntag, den 16. November, jeweils von 10 bis 19 Uhr seine Tore.