Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Design Trends
Design Depot: DAS Shopping-Event für die besten Weihnachtsgeschenke
© Getty Images

Handwerksmarkt

Design Depot: DAS Shopping-Event für die besten Weihnachtsgeschenke

06.11.25, 16:18
Teilen

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um mit dem Weihnachtsgeschenke-Shopping zu starten! Wer noch auf der Suche nach der passenden Idee ist, kann sich im neuen Design- und Handwerksmarkt „Design Depot“ am 15. und 16. November inspirieren lassen. 

Der Countdown für die besten Weihnachtsgeschenke läuft und wer nicht auf den letzten Drücker alle Geschenke kaufen will, sollte sich diesen Termin vormerken: Am 15. und 16. November findet erstmals das Design Depot statt. Der neue Design- und Handwerksmarkt in der Wiener Stage 3 verspricht nicht nur spannende Geschenkideen, sondern auch jede Menge inspirierende Highlights.

Design Depot: Einzigartige Weihnachtsgeschenke finden

Sie wollen Ihre Liebsten mit etwas Einzigartigem überraschen? Dann sind Sie hier genau richtig: von handgefertigten Einzelstücken über Kunstwerke bis hin zu außergewöhnlichen Designobjekten, hier gibt es keine Massenware, sondern echte Unikate, die garantiert für strahlende Augen sorgen werden.

Design Depot: DAS Shopping-Event für die besten Weihnachtsgeschenke
© AD Design Atelier/ Design Depot

„Unsere Philosophie ist es, eine Plattform für außergewöhnliches Design und Handwerk zu schaffen“, erklärt Sabine Jäger, die Veranstalterin des Design Depots. Sie hat bereits die beiden Schwester-Events Design Days und Design District veranstaltet. „Nun war unsere Idee, eine Messe ins Leben zu rufen, die den Fokus auf ,Design to Go’ legt, wenn man so will: von Schmuck bis Deko, von Tischkultur bis Kulinarik, die man einfach gleich mit nach Hause nehmen und sich daran freuen kann.“

Design Depot: DAS Shopping-Event für die besten Weihnachtsgeschenke
© AD Design Atelier/ Design Depot

Kulinarisches Angebot

Beim Design Depot können Sie nicht nur shoppen, sondern auch schlemmen und die besten Deals bei einer leckeren Mahlzeit genießen. Die zentrale Bar und die vielfältigen Foodtrucks laden dazu ein, die gesammelten Eindrücke bei einer Stärkung Revue passieren zu lassen. Auch für die kleinen Besucher gibt es mit dem Kids Area ein Angebot. So macht das Einkaufen gleich doppelt Spaß!

Wann und wo?

Das Design Depot in der Wiener Stage 3 öffnet am Samstag, den 15. November und Sonntag, den 16. November, jeweils von 10 bis 19 Uhr seine Tore.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden