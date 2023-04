× Magische Outdoor-Stimmung mit Lampions

Egal ob Garten, Terrasse oder Balkon: Unsere Outdoor-Bereiche machen wir jetzt mit magischen Lichtquellen Frühlings- und Sommerfit.

Das Licht spielt auch im Garten eine wesentliche Rolle. Warme Leuchtmittel verleihen Ihrem Outdoor-Bereich Gemütlichkeit. Lampions, auch gerne bunt, lassen die Nächte magisch wirken. Wer es richtig heimelig mag, sollte sich Lampen-Girlanden ­besorgen. Solarlichter gibt es mittlerweile in jeder Form, Farbe und Haptik. Sie ermöglichen das Erleuchten an jeder Ecke, wo tagsüber die Sonne strahlt. Tauchen Sie ein in die Welt der Lichter und Sie werden überrascht sein, welche Stimmung die kleinen Leuchten erzeugen.

Hier geht uns ein Licht auf

Solar-Außenleuchte Sunshine, bei Westwing. Zum Hängen oder Stellen.

© Westwing ×

Solarlichterkette von Jardini, bei Kika. 450 cm lang.



© Kika ×

Balad-LED-Outdoorleuchte mit Metalltechnik, bei Ikarus. 3 Helligkeitsstufen.

© Ikarus ×

RICIE Solar-Deko, bei Jotex. Ø 25 cm