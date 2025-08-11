Sommer-Hack: Deshalb gehören Flusen aus dem Trockner in den Garten

Das Flusensieb im Trockner ist ein unscheinbarer Haushaltsgegenstand, bestehend aus einem hässlichen Haufen von Textilfasern, Haaren und Papiertaschentüchern, der regelmäßig entfernt werden muss. Doch anstatt die Flusen einfach im Müll zu entsorgen, können Sie sie im Sommer clever weiterverwenden.

Es wird häufig übersehen, aber es ist wichtig, das Flusensieb regelmäßig, etwa alle paar Monate, zu reinigen. Dort sammeln sich mit der Zeit jede Menge Flusen an, die meist einfach im Müll landen. Doch gerade im Sommer kann man diese vermeintlichen Abfälle clever weiterverwenden, denn sie sind perfekt für entspannte Grillabende.

So clever verwenden Sie die Flusen im Garten

Bevor Sie mit Ihrem kreativen Projekt beginnen, müssen Sie Ihr Flusensieb gründlich reinigen. Keine Sorge, das ist schnell erledigt. Öffnen Sie das Flusensieb, das sich bei den meisten Trocknern entweder im Türbereich oder am Eingang zur Trommel befindet. Ziehen Sie das Sieb vorsichtig heraus und entfernen Sie die Flusen mit den Händen.

© Getty Images

Jetzt, wo das Flusensieb leer ist, können Sie die gesammelten Flusen in ein Schraubglas oder einen anderen luftdichten Behälter aufbewahren. Wenn Sie anschließend Speiseöl darüber gießen, haben Sie den perfekten Grillanzünder!

Flusen als Grillanzünder

Gießen Sie eine kleine Menge Speiseöl über die Flusen und vermischen Sie beides gründlich. Das Öl sorgt dafür, dass das Gemisch langsamer verbrennt und gleichzeitig eine bessere Flamme erzeugt. Jetzt können Sie die Flusen-Öl-Mischung in kleine Kugeln formen. Diese können dann ganz einfach zusammen mit Kohle auf dem Grill platziert werden. Sie wirken wie ein natürlicher, leicht entzündlicher Grillanzünder und helfen dabei, das Feuer schnell in Gang zu bringen. Verwenden Sie dazu am besten ein langes Streichholz oder ein Feuerzeug.

© Getty Images

In Kombination mit Holz dienen die Flusen-Kugeln sogar als Anzünder für Außenkamine oder Feuerschalen. So können Sie auch an kühlen Sommerabenden eine gemütliche Feuerstelle genießen.

Vorsicht ist geboten

Obwohl der DIY-Grillanzünder eine hervorragende Möglichkeit ist, Ihre Flusen sinnvoll zu nutzen, sollten Sie beim Umgang mit Feuer stets vorsichtig sein. Die Flusen brennen sehr schnell und erzeugen eine offene Flamme. Verwenden Sie diesen Anzünder daher ausschließlich im Freien und nur, wenn Sie sicher im Umgang mit Feuer sind.