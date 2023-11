Entkalken: So oft müssen Haushaltsgeräte gereinigt werden

Die weiße Ablagerung in unseren Haushaltsgeräten ist unvermeidbar. Doch wie bedenklich ist Kalk und wie oft müssen wir ihn entfernen?

Kalk kommt in unseren Haushaltsgeräten ganz natürlich nach einer Zeit vor. Das meiste Wasser, das wir trinken und im Haushalt verwenden, kommt nun mal aus dem Boden. Daher ist der Kontakt mit den darin vorkommenden Steinen nicht zu umgehen. Diese Steine sind schlussendlich auch dafür verantwortlich, wie kalkhaltig unser Wasser ist – oder eben nicht. Die weiße Ablagerung wird aber erst dann sichtbar, wenn das Wasser stark erhitzt wird. Daher sieht man Kalk auch nur bei Geräten, in denen Wasser aufgewärmt wird.

Beschädigt Kalk unsere Haushaltsgeräte?

Das verhärtete Wasser ist nicht ganz unbedenklich. Bei den betroffenen Geräten kann es zu Funktionsschäden kommen. Ablagerungen sind oft auf Heizstäben zu finden. Wenn diese nicht oft oder gründlich genug gereinigt werden, verlängert sich die Erhitzungszeit. Kurz: Um das Wasser auf die gewünschte Temperatur oder zum Kochen zu bringen, wird mehr Energie verbraucht.

Ist Kalk ungesund?

Auch gesundheitlich ist Kalk nicht ganz unbedenklich. An sich macht er nichts, doch er ist ein Nährboden für Schimmelpilze. Diese wiederum können unsere Gesundheit schaden. Darum gilt: die Haushaltsgeräte immer entkalken!

Wie oft sollte man die Haushaltsgeräte entkalken?

Eine Faustregel, wie oft ein Gerät entkalkt werden muss, gibt es nicht. Die Reinigung ist von zwei Faktoren abhängig. Zum einen von der Wasserhärte des Wohnortes. Es gibt weiches, mittleres und hartes Wasser: Je härter das Wasser, desto mehr Kalk enthält es. Die Wasserhärte kann ganz einfach online nachgeschaut werden. Wer es lieber selbst in die Hand nimmt, kann in einer Drogerie einen Kalktest kaufen. Zum anderen kommt es auf den Gebrauch des Gerätes an. Je öfter es benutzt wird, desto schneller entsteht Kalk, und desto öfter muss das Gerät gereinigt werden.

Kaffeemaschine

Die Kaffeemaschine sollte alle drei Monate entkalkt werden. Wobei viele moderne Geräte bereits von alleine anzeigen können, ob sie eine Reinigung benötigen oder nicht.

Wasserkocher

Beim Wasserkocher kann man sich auf seine Augen verlassen. Sobald der Kalk sichtbar ist, sollte er gereinigt werden.

Geschirrspüler

Auch der Geschirrspüler sollte regelmäßig entkalkt werden. Wer dies nicht ab und zu macht, riskiert, dass das Gerät relativ schnell den Geist aufgibt. Bei diesem Haushaltsgerät reicht es jedoch, es einmal pro Jahr zu entkalken.

Waschmaschine

Bei der Waschmaschine sind viele Faktoren ausschlaggebend für die Häufigkeit des Entkalkens. Je härter das Wasser und je öfter die Waschmaschine in Betrieb ist, desto öfter muss sie auch gereinigt werden. Bei mittlerer bis hoher Wasserhärte sollte man sie einmal pro Monat entkalken. Falls die Wohnregion weiches Wasser hat, reicht auch einmal pro Jahr aus.