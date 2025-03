So idyllisch lebt "Flintstones"-Star John Goodman

20 Jahre lang hing das Herz des „The Big Easy“-Stars an dieser Traumvilla – jetzt verkauft John Goodman das idyllische 450 Quadratmeter große Südstaaten-Haus um 5,5 Millionen Dollar.

Film-Fans kennen ihn als Walter Sobchak aus „The Big Lebowski“, Detective Andre DeSoto aus „The Big Easy“, Fred Feuerstein aus „Flintstones“ oder aus einem seiner anderen Dutzenden Movies und Serien, die John Goodmans Vielseitigkeit beweisen.

Hollywood-Star John Goodman © Getty ×

Südstaaten-Liebe

Ebendiese zeigt sich auch in der Wahl seines Zuhauses: Einerseits lebte der inzwischen 72-jährige Hollywood-Star freilich in Los Angeles, wo sein Traumhaus kürzlich den verheerenden Waldbränden zum Opfer fiel. Andererseits leistete sich Goodman bereits vor über 20 Jahren ein Anwesen in New Orleans, der Stadt, in die sich der in Missouri geborene Künstler 1972 während eines Besuchs verliebte.

Bereits 1972 verliebte sich der inzwischen 72-jährige US-Star in die charmante Stadt in Louisiana, wo er sich schließlich niederließ. © HGM-Press ×

1.200 Quadratmeter im Garden District

Seine Verbindung zur Stadt wurde noch enger, als er die aus der Gegend stammende Annabeth Hartzog heiratete.

Schauplatzwechsel. Doch nach über 20 Jahren in dem charmanten, im typischen Südstaaten-Stil errichteten Eckhaus ist nun Schluss: John Goodman verkauft das 1.200 Quadratmeter große Anwesen im begehrten Garden District, nur wenige Schritte von der berühmten Mardi-Gras-Paraderoute entfernt.

Von der Veranda direkt in den Salzwasserpool mit Maya- Löwen-Springbrunnen. © HGM-Press ×

Historischer Charme & klassische Eleganz

Die im 19. Jahrhundert erbaute Residenz besticht durch klassische Eleganz und historischen Charme. Mit einer Wohnfläche von 450 Quadratmetern umfasst das zweistöckige Haus vier Schlafzimmer und fünf Badezimmer. Sechs Kamine sorgen für gemütliches Flair, handgeschnitzte Holzarbeiten, kunstvolle Stuckverzierungen und hohe Decken von 4,2 Metern verleihen dem Haus Exklusivität. Besonders beeindruckend ist die geschwungene Treppe in der Eingangshalle, die Besucher:innen stilvoll empfängt.

Für ein Gefühl des Luxus sorgen Stuckverzierungen und Parkettböden. © HGM-Press ×

Guten Geschmack beweist der „Rosanne“-Darsteller im doppelten Wortsinn, wenn es um seine Küche geht. © HGM-Press ×

John Goodmans Rückzugsort

Das Anwesen bietet zudem eine moderne Küche für kulinarische Liebhaber, wie es John Goodman ist, und eine Hauptsuite mit luxuriösem Badezimmer. Die umlaufenden Veranden mit bodentiefen Fenstern ermöglichen einen malerischen Blick auf den gepflegten Garten. Dieser ist von alten Kreppmyrten gesäumt.

Die Villa hat vier Schlafzimmer – jedes mit einem anderen Stoffmuster-Konzept. © HGM-Press ×

Weiteres Highlight: ein Salzwasserpool mit Maya-Löwen-Springbrunnen. Weniger Wert legt der Schauspieler offenbar auf Autos: Die ans Haus angeschlossene Garage bietet lediglich Platz für zwei Autos. Das kennt man von vielen Stars anders... Doch John Goodman beweist trotz seines enormen Erfolgs immer wieder Bodenständigkeit, weshalb sich der Golden Globe-Preisträger wohl auch lieber in seinem idyllischen Südstaatenhaus als im glamourösen Los Angeles aufhielt. Den Big Easy-Style wird nun jemand anderer genießen – und Goodman die Chance für einen nochmaligen Neuanfang nutzen.