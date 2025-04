Vera van Erps Topmodel-Haus in Amsterdam

Topmodel Vera van Erp lädt in ihren Midcentury-inspirierten Wohntraum in Amsterdam. Scandi mit Westwing-Twist!

Vera van Erp steht nicht nur als Topmodel und Influencerin für minimalistischen, coolen Scandi-Style. Auch in ihrem neuen Zuhause beweist die niederländische Beauty, die vor geraumer Zeit mit ihrem Lebensgefährten in ein traumhaftes, lichtdurchflutetes Haus in Amsterdam gezogen ist, ein Gespür für schlichte Eleganz.

Helle Farben und ein perfekter Stilmix verleihen dem Zuhause des Models einladenden Chic. © Westwing ×

Cosy Corner als perfekte Rückzugsorte

Dabei ist van Erp, die für Topmarken wie New Balance, Sporty&Rich und Marc O‘Polo arbeitet, vor allem auch Gemütlichkeit wichtig. Gleich mehrere Sofas inszenierten die Influencerin und ihr Freund Gijs, der selbst als Architekt arbeitet und sich daher kreativ in die Wohnraumgestaltung einbrachte, in mehreren – wie sie es nennen – Cosy Cornern. Hier wird im stilvollen Ambiente gechillt, gelebt und auch gefeiert.

Ihr Lieblingsplätzchen ist das Bouclé-Sofa im trendigen Braunton, das Vera van Erp ebenfalls bei Westwing ergatterte. © Westwing ×

Scandi mit Midcentury-Twist

„Live Beautiful bedeutet für mich, im Moment zu sein und das Beste aus der gemeinsamen Zeit zu machen. Es geht darum, das Leben, Freunde, die Familie und einander zu genießen“, lautet das Motto von Vera van Erp, die ihren Style selbst als von Midcentury inspirierten typisch schlichten Scandi-Look beschreibt. Raffinierte Vintage-Stücke hat das Model, das mit 20 Jahren ihr Debüt auf dem Laufsteg für Louis Vuitton feierte, mit einer exklusiven Auswahl vom renommierten Einrichtungs-Onlineshop Westwing kombiniert. Flauschige Bouclé-Sofas, glanzvolle Designer-Lampen, ebenso praktische wie stylische Beistelltische, edles Geschirr und eine Menge Accessoires, die auch Farbakzente setzen, fand das Traumpaar dort.

Hier lebt Vera zusammen mit ihrem Lebensgefährten Gijs, der selbst als Architekt arbeitet. © Westwing ×

Die Kunst des Minimalismus

Warme Beigetöne treffen sowohl im großen Wohnbereich mit angeschlossener Terrasse als auch im Schlafzimmer auf klare Linien. „Bevor wir umgezogen sind, habe ich ein Buch über die Kunst des Minimalismus gelesen“, verriet van Erp im Vogue-Interview. „Nachdem ich das gelesen hatte, wollte ich einfach alles loswerden. Ich weiß, das ist vielleicht etwas zu extrem. Aber es gibt ein wirklich befriedigendes Gefühl, sein neues Zuhause mit einem unbeschriebenen Blatt zu beginnen und nur die Dinge mitzubringen und zu kaufen, die man wirklich liebt und braucht.“

Die stylische wie praktische Metall-Sitzbank Curved (von Westwing) ist ein Eyecatcher. © Westwing ×

"Ein Haus ist ein fortlaufendes Projekt"

Das Experiment ist durchaus gelungen. Obwohl in dem Haus – ganz im niederländischen Stil ohne Vorhänge mit großen Glasfronten – Minimalismus großgeschrieben wird, fühlt man sich hier dank flauschiger Teppiche, natürlicher Textilien und runden Interior-Elementen sofort wohl. Während mit den Westwing-Stücken die perfekte Einrichtungsbasis geschaffen wurde, soll van Erps Traumhaus noch weiterwachsen.

Bequeme Materialien und monochrome Farben auch im Schlafzimmer. © Westwing ×

Wohltuende Schlichtheit

„Ich liebe die Idee, über die Jahre hinweg besondere Stücke zu sammeln. Ich denke, die Einrichtung eines Hauses ist ein fortlaufendes Projekt.“ Und so wird auf den vielen Reisen des Vollzeitmodels weiterhin Ausschau nach außergewöhnlichen Stücken gehalten, um ihrem Zuhause noch mehr Charakter zu verleihen – ohne die wohltuende Schlichtheit, skandinavische Natürlichkeit und unbeschwerte Eleganz zu stören.