× Achtung: Diese Kleidung gehört nicht auf den Wäscheständer!

Achtung: Diese Dinge sollten Sie nie in die Waschmaschine geben Wäsche in der Waschmaschine zu waschen ist kinderleicht. Doch wer die falschen Textilien hineinwirft, riskiert Schäden an der Kleidung und der Maschine. Leider sind die Hinweise auf den Pflegeetiketten oft unklar oder fehlen ganz – und nicht jedes Kleidungsstück ist für die Maschinenwäsche geeignet.