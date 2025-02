Kennt niemand! Mit den Japan-Methoden wird Ihre Wäsche blitzschnell trocken

Wie oft kann man Kleidung tragen, bevor sie in die Waschmaschine muss? Wie oft kann man ein Kleidungsstück tragen, bevor es wirklich in die Waschmaschine muss? Einerseits will man nicht als jemand gelten, der es mit der Hygiene nicht so genau nimmt, andererseits will man seine Lieblingsjeans nicht unnötig oft waschen und dadurch ruinieren.