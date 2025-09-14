Das sollten Sie in der Woche vom 15. September bis 21. September laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 15.09. - 21.09.
Montag - 15. September 2025
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
Fingergymnastik belebt den ganzen Körper. Das Dehnen fördert nämlich die allgemeine Geschicklichkeit. Auch gut für junge Menschen!
Dienstag – 16. September 2025
- Mond nimmt ab
- Krebs
Wenn möglich, bei Krebs auf das Haarewaschen verzichten. Ein guter Tag für Kleider- und Teppichreinigung. Gestresste Pflanzen zurückschneiden!
Mittwoch – 17. September 2025
- Mond nimmt ab
- Krebs
Haareschneiden auf morgen oder Freitag verschieben. Atemübungen an der frischen Luft tun heute gut. Ein Salattag wäre ebenfalls gut.
Donnerstag – 18. September 2025
- Mond nimmt ab
- Löwe
Der erste Haarschnitt bei Babys sollte an Löwe sein. Auch bei besonders dünnem Haar bietet sich der heutige Tag an, da sie dichter nachwachsen.
Freitag – 19. September 2025
- Mond nimmt ab
- Löwe
Das heutige Datum ist leicht unruhig. Mani- und Pediküre ist freitags immer gut. Große körperliche Anstrengung heute lieber vermeiden.
Samstag – 20. September 2025
- Mond nimmt ab
- Jungfrau
Idealer Tag zum Haareschneiden. Dann wachsen sie schnell und gesund nach. Schwere Kost liegt heute länger im Magen und macht schlaflos.
Sonntag – 21. September 2025
- Neumond
- Jungfrau
Ein Fastentag ist an Neumond sinnvoll, da die Wirkung noch intensiver ist. Das Ergebnis ist vielleicht nicht direkt sichtbar, aber dafür anhaltender.