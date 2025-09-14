Das sollten Sie in der Woche vom 15. September bis 21. September laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 15.09. - 21.09.

Montag - 15. September 2025

Mond nimmt ab

Zwillinge

Fingergymnastik belebt den ganzen Körper. Das Dehnen fördert nämlich die allgemeine Geschicklichkeit. Auch gut für junge Menschen!

Dienstag – 16. September 2025

Mond nimmt ab

Krebs

Wenn möglich, bei Krebs auf das Haarewaschen verzichten. Ein guter Tag für Kleider- und Teppichreinigung. Gestresste Pflanzen zurückschneiden!

Mittwoch – 17. September 2025

Mond nimmt ab

Krebs

Haareschneiden auf morgen oder Freitag verschieben. Atemübungen an der frischen Luft tun heute gut. Ein Salattag wäre ebenfalls gut.

Donnerstag – 18. September 2025

Mond nimmt ab

Löwe

Der erste Haarschnitt bei Babys sollte an Löwe sein. Auch bei besonders dünnem Haar bietet sich der heutige Tag an, da sie dichter nachwachsen.

Freitag – 19. September 2025

Mond nimmt ab

Löwe

Das heutige Datum ist leicht unruhig. Mani- und Pediküre ist freitags immer gut. Große körperliche Anstrengung heute lieber vermeiden.

Samstag – 20. September 2025

Mond nimmt ab

Jungfrau

Idealer Tag zum Haareschneiden. Dann wachsen sie schnell und gesund nach. Schwere Kost liegt heute länger im Magen und macht schlaflos.

Sonntag – 21. September 2025

Neumond

Jungfrau

Ein Fastentag ist an Neumond sinnvoll, da die Wirkung noch intensiver ist. Das Ergebnis ist vielleicht nicht direkt sichtbar, aber dafür anhaltender.