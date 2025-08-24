Das sollten Sie in der Woche vom 25. August bis 31. August laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 25.08. - 31.08.
Montag - 25. August 2025
- Mond nimmt zu
- Jungfrau
Haare wachsen schnell, wenn heute die Spitzen geschnitten werden. Heute lieber keine Früchte einmachen. Sie neigen sonst zu Schimmel.
Dienstag – 26. August 2025
- Mond nimmt zu
- Waage
Unbeweglichkeit ist nicht nur für die ältere Generation ein Thema. Waage bietet sich an, daran etwas zu ändern. Gymnastik für die Hüfte hilft zum Beispiel!
Mittwoch – 27. August 2025
- Mond nimmt zu
- Waage
Fette Speisen legen sich heute leider besonders am Körper ab. Auch Milchprodukte lieber reduzieren! Aufbauende Gesichtsmasken wirken Wunder.
Donnerstag – 28. August 2025
- Mond nimmt zu
- Waage
Am Nachmittag viel Wasser und Tee trinken. Bei schlechter Stimmung können Weiß und Schwarz – paradox, aber wahr – unterstützen.
Freitag – 29. August 2025
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Wer mit Nachwuchs bereits abgeschlossen hat, sollte an Skorpion nicht leichtsinnig sein. Umgekehrt kann ein Kinderwunsch in Erfüllung gehen.
Samstag – 30. August 2025
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Am Nachmittag viel Wasser trinken. Das hilft nicht nur der Entspannung und den Nieren, sondern entspannt auch ängstliche Menschen.
Sonntag – 31. August 2025
- Mond nimmt zu
- Schütze
Gehen Sie den Tag entspannt an und starten Sie morgen neu durch. Ein Obsttag entlastet den Stoffwechsel und macht munter.