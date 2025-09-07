Das sollten Sie in der Woche vom 8. September bis 14. September laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 08.09. - 14.09.

Montag - 08. September 2025

Mond nimmt ab

Fische

Eine Fußmassage entgiftet und stärkt. Aufhalten an Gewässern inspiriert und gibt Mut. Wer heute viel Kaffee trinkt, könnte morgen Kopfschmerzen haben.

Dienstag – 09. September 2025

Mond nimmt ab

Widder

Der heutige Tag bringt etwas Unruhe und Ungeduld mit sich. Gute Planung und überschaubare Termine sollten zur Sicherheit eingehalten werden.

Mittwoch – 10. September 2025

Mond nimmt ab

Widder

Verwenden Sie heute eine reinigende Gesichtsmaske. Zahnspangen an einem anderen Tag anpassen lassen. Schafgarbentee hilft bei Kopfschmerzen.

Donnerstag – 11. September 2025

Mond nimmt ab

Stier

Wir haben das Gefühl, bereits im Herbst zu sein. Aber Achtung! Sonnenschutz ist trotzdem wichtig. Plus: Ein guter Tag zur Zahnreinigung

Freitag – 12. September 2025

Mond nimmt ab

Stier

Weiß und Grün unterstützen den Tag. Mani- und Pediküre halten länger. Milchprodukte sollten Sie zumindest am Abend eher meiden.

Samstag – 13. September 2025

Mond nimmt ab

Zwillinge

Nutzen Sie den Tag, um Wäsche zu waschen und diverse Hausarbeiten zu erledigen. Pflanzen hingegen sollten heute nicht gegossen werden.

Sonntag – 14. September 2025

Mond nimmt ab

Zwillinge

Ein idealer Tag für Gymnastik für Arme, Hände und Schultern. Am Abend sollten Sie lieber auf fettreiche Speisen verzichten.