Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Astro
Das sollten Sie in der Woche vom 8. September bis 14. September laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 37

Das sollten Sie in der Woche vom 8. September bis 14. September laut Mondkalender tun

07.09.25, 07:00
Teilen

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 08.09. - 14.09.

Montag - 08. September 2025

  • Mond nimmt ab
  • Fische

Eine Fußmassage entgiftet und stärkt. Aufhalten an Gewässern inspiriert und gibt Mut. Wer heute viel Kaffee trinkt, könnte morgen Kopfschmerzen haben.

Lesen Sie auch

Dienstag – 09. September 2025

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Der heutige Tag bringt etwas Unruhe und Ungeduld mit sich. Gute Planung und überschaubare Termine sollten zur Sicherheit eingehalten werden.

Mittwoch – 10. September 2025

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Verwenden Sie heute eine reinigende Gesichtsmaske. Zahnspangen an einem anderen Tag anpassen lassen. Schafgarbentee hilft bei Kopfschmerzen.

Donnerstag – 11. September 2025

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Wir haben das Gefühl, bereits im Herbst zu sein. Aber Achtung! Sonnenschutz ist trotzdem wichtig. Plus: Ein guter Tag zur Zahnreinigung

Freitag – 12. September 2025

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Weiß und Grün unterstützen den Tag. Mani- und Pediküre halten länger. Milchprodukte sollten Sie zumindest am Abend eher meiden.

Samstag – 13. September 2025

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Nutzen Sie den Tag, um Wäsche zu waschen und diverse Hausarbeiten zu erledigen. Pflanzen hingegen sollten heute nicht gegossen werden.

Sonntag – 14. September 2025

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Ein idealer Tag für Gymnastik für Arme, Hände und Schultern. Am Abend sollten Sie lieber auf fettreiche Speisen verzichten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden