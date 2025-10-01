Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 01.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Nicht zu impulsiv! Sie sollten sich lieber etwas vernünftiger zeigen.

Beruf: Es lohnt sich zu kooperieren und auch auf kompetenten Rat zu hören.

Fitness:Rechnen Sie mit Hindernissen: Kontrolle ist heute wichtiger als Tempo.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lassen Sie allen Stress los und widmen Sie Ihrem Herzblatt mehr Zeit!

Beruf: Initiative! Sehr guter Tag für Präsentationen und Vorstellungstermine.

Fitness:Es kommt auf Konzentration an. Daher lieber langsamer und achtsamer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Der Verstand sollte am Wort sein. Also erst nachdenken, dann reden!

Beruf: Praktische Argumente weisen den richtigen Weg. Bleiben Sie sachlich!

Fitness:Es wird alles viel einfacher, wenn Sie bereit sind, Hilfe anzunehmen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Hören Sie auf Ihr Gegenüber, auch wenn das viel Disziplin erfordert!

Beruf: Orientieren Sie sich am Teamgeist! Der ist heute der Erfolgsgarant.

Fitness:Schlechte Laune? Dann gehen Sie Konfrontationen lieber aus dem Weg.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Verlässlichkeit und Vernunft sind gefragt. Einfach mal Ruhe bewahren!

Beruf: Zeitpläne einhalten! Fassen Sie erst mal das Nächstliegende ins Auge!

Fitness:Konzentration ist gefordert. Organisieren Sie sich so gut wie möglich!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Die Sympathien sind auf Ihrer Seite. Vermeiden Sie aber Diskussionen!

Beruf: Setzen Sie Ihre Kompetenzen diplomatisch ein, dann sind sie gefragt!

Fitness:Herausforderung für die Nerven? Tempo drosseln und Stress loslassen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wieder ein Stimmungstief? Holen Sie sich Rückhalt bei Ihrem Partner!

Beruf: Wahre Diplomaten denken pragmatisch. Notwendigkeiten akzeptieren!

Fitness:Disziplin ist wichtig, Sie dürfen aber ruhig auch mehr Hilfe annehmen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Ganz cool und friedlich! Die Stimme der Vernunft sollte am Wort sein.

Beruf: Praktische Fragen und möglichst einfache Lösungen haben heute Vorrang.

Fitness:Wer sich mit anderen arrangiert, dem bleibt auch Zeit zum Genießen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Gut, wenn Sie heute beweisen, dass man sich auf Sie verlassen kann.

Beruf: Wenn Sie kooperativ auf andere hören, passieren sicher weniger Fehler.

Fitness:Es wäre gut, heute etwas mehr Zeit auf die Körperpflege zu verwenden.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Zuneigung ist Ihnen sicher. Gehen Sie dankbar und freundlich damit um!

Beruf: Bringen Sie Ihr wirtschaftliches Knowhow ein. Kooperativ, ohne Druck!

Fitness:Ihre Disziplin und Ausdauer sind unerreicht. Nur besser konzentrieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Einander verlässlich zu unterstützen ist heute der beste Liebesbeweis.

Beruf: Bleiben Sie ausdauernd an Ihren Aufgaben dran! Nehmen Sie Hilfe an!

Fitness:Durchhaltevermögen ist heute wichtig. Energien daher klug einteilen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Kein Tag für Romantik. Praktische Fragen lassen sich aber gut klären.

Beruf: Was Sie vorhaben, sollte solide verankert sein. Vor allem finanziell.

Fitness:Wer vernünftig ist, nimmt Unterstützung an. Die macht alles leichter.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.