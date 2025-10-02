Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 02.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Überraschende Begegnungen genießen, aber ganz ohne Erwartungsdruck!

Überraschende Begegnungen genießen, aber ganz ohne Erwartungsdruck! Beruf: Teamgeist zu beweisen lohnt sich, um gemeinsame Lösungen zu finden.

Teamgeist zu beweisen lohnt sich, um gemeinsame Lösungen zu finden. Fitness:Wer auf andere hört und vernünftig einlenkt, ist bestimmt entspannter.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Bleiben Sie gesprächsbereit, auch, wenn Sie sich überfordert fühlen!

Bleiben Sie gesprächsbereit, auch, wenn Sie sich überfordert fühlen! Beruf: Kein Tag für große Entscheidungen. In Ruhe reden, geduldig verhandeln!

Kein Tag für große Entscheidungen. In Ruhe reden, geduldig verhandeln! Fitness:Stressbelastung und physische Anstrengungen möglichst einschränken!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Schöne und ungewöhnliche Begegnungen. Genießen, ohne mehr zu wollen!

Schöne und ungewöhnliche Begegnungen. Genießen, ohne mehr zu wollen! Beruf: Planen Sie nicht eigensinnig, stimmen Sie Ihre Ideen mit anderen ab!

Planen Sie nicht eigensinnig, stimmen Sie Ihre Ideen mit anderen ab! Fitness: Motivation braucht mehr Gemeinschaftssinn, dann läuft alles besser.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nachgeben! Wer einen Konfrontationskurs fährt, ist heute chancenlos.

Nachgeben! Wer einen Konfrontationskurs fährt, ist heute chancenlos. Beruf: Denken Sie um und vertrauen Sie aufs Miteinander! Teamgeist gewinnt.

Denken Sie um und vertrauen Sie aufs Miteinander! Teamgeist gewinnt. Fitness:Lüften Sie mal Ihren Kopf aus! Frische Luft bringt neue Anregungen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Fühlen Sie sich provoziert oder angegriffen? Einfach souverän bleiben!

Fühlen Sie sich provoziert oder angegriffen? Einfach souverän bleiben! Beruf: Toleranter und diplomatischer, sonst handeln Sie sich bloß Ärger ein!

Toleranter und diplomatischer, sonst handeln Sie sich bloß Ärger ein! Fitness:Ganz entspannt und locker, statt kämpferisch! Leben und leben lassen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Hat man es sich anders überlegt? Cool bleiben und flexibel reagieren!

Hat man es sich anders überlegt? Cool bleiben und flexibel reagieren! Beruf: Nehmen Sie sich Zeit zum Reden, um einvernehmliche Lösungen zu finden!

Nehmen Sie sich Zeit zum Reden, um einvernehmliche Lösungen zu finden! Fitness:Bewegung und mehr Abwechslung! Das wird auch Ihren Nerven gut tun.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Der Mond bringt wieder beglückende Momente und auch gute Gespräche.

Der Mond bringt wieder beglückende Momente und auch gute Gespräche. Beruf: Neue Ideen eröffnen neue Wege. Sie sollten aufgeschlossen reagieren.

Neue Ideen eröffnen neue Wege. Sie sollten aufgeschlossen reagieren. Fitness:Setzen Sie sich nicht unter Druck! Wichtiger ist es, genauer zu schauen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wieder ein Tag, an dem Sie mit mehr Distanz besser fahren. Ganz cool!

Wieder ein Tag, an dem Sie mit mehr Distanz besser fahren. Ganz cool! Beruf: Geben Sie den Anregungen anderer eine Chance, statt stur zu reagieren!

Geben Sie den Anregungen anderer eine Chance, statt stur zu reagieren! Fitness:Schonen Sie sich! Durchatmen und loslassen, was Sie aufregen könnte!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Heute sind Unternehmungslust und Spaß gefragt, aber mit Maß und Ziel!

Heute sind Unternehmungslust und Spaß gefragt, aber mit Maß und Ziel! Beruf: Denken Sie lieber etwas länger nach, statt voreilig Zusagen zu machen!

Denken Sie lieber etwas länger nach, statt voreilig Zusagen zu machen! Fitness:Tempo vernünftig dosieren! Und nicht auf zu vielen Kirtagen tanzen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wer loslassen kann, hat es leichter und sicher auch wieder mehr Spaß.

Wer loslassen kann, hat es leichter und sicher auch wieder mehr Spaß. Beruf: Für Vorschläge anderer offen zu sein, erspart sinnlose Verzögerungen.

Für Vorschläge anderer offen zu sein, erspart sinnlose Verzögerungen. Fitness:Heiterkeit bringt Entspannung. Mehr Leichtigkeit ohne Wenn und Aber!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Bleiben Sie einfach nur geduldig! Man kommt heute bestimmt auf Sie zu.

Bleiben Sie einfach nur geduldig! Man kommt heute bestimmt auf Sie zu. Beruf: Reden, statt zu rebellieren. Diplomatisch und geduldig argumentieren!

Reden, statt zu rebellieren. Diplomatisch und geduldig argumentieren! Fitness:Deutlicher Motivationsanstieg Gut steht es auch um Ihre Konzentration.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Lassen Sie sich überraschen, statt auf Ihren Erwartungen zu bestehen!

Lassen Sie sich überraschen, statt auf Ihren Erwartungen zu bestehen! Beruf: Gehen Sie auf die Argumente anderer interessiert und konstruktiv ein!

Gehen Sie auf die Argumente anderer interessiert und konstruktiv ein! Fitness:Lassen Sie mal allen Druck los, Muße und Zerstreuung tun heute gut!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.