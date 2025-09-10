Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 10.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie sind sicher begehrt und kommen gut an. Etwas sanfter noch besser.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Heißblütige Temperamente geben den Ton an! Bloß nicht zu zögerlich!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Sie sehen wieder etwas klarer, Gut, um sich vernünftig zu entscheiden.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Wer sich auf Streit einlässt, zieht heute wahrscheinlich den Kürzeren.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Man mag Ihr Temperament, solange Sie nicht rücksichtlos handeln!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Keine Langeweile aufkommen lassen! Heute ist etwas mehr Feuer gefragt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wenn Sie sich widerspenstig geben, verderben Sie sicher die Stimmung.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wieder etwas bessere Karten. Warten Sie ab, bis man auf Sie zukommt!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Genießen Sie es, begehrt zu sein, bleiben Sie nur trotzdem vernünftig!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Halten Sie Ihre Gefühle im Zaum, stecken Sie Ärgernisse souverän weg!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Mehr Herz, mehr Initiative! Und lassen Sie sich nicht zweimal bitten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Keine Angst vor mehr Spontaneität! Lassen Sie sich mal überrumpeln!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.