Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 11.08.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Geben Sie sich doch ein bisschen sanfter, gefühlvoller und sensibler! Beruf: Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit anderen konstruktiv abzustimmen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit anderen konstruktiv abzustimmen. Fitness: Lassen Sie sich und anderen mehr Zeit! Stress ist nicht zielführend.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Zeigen Sie Ihre verständnisvolle Seite! Damit kommen Sie besser an. Beruf: Ein guter Tag für Banktermine. Sie sollten nur geduldiger verhandeln.

Ein guter Tag für Banktermine. Sie sollten nur geduldiger verhandeln. Fitness: Befreien Sie sich von Belastendem, lassen Sie mal allen Druck los!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Wählen Sie Ihre Worte vorsichtiger und nehmen Sie auch mehr Rücksicht! Beruf: Interessenskonflikte? Sie sollten ausnahmsweise mal auf Andere hören.

Interessenskonflikte? Sie sollten ausnahmsweise mal auf Andere hören. Fitness: Mehr Ruhe ist heute wichtig. Gelassen bleiben und nicht hetzen lassen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Verwöhnen Sie Ihr Herzblatt, dann kehrt auch wieder mehr Harmonie ein! Beruf: Gute Voraussetzungen für Kooperationen und um Finanzielles zu klären.

Gute Voraussetzungen für Kooperationen und um Finanzielles zu klären. Fitness: Gemeinschaftsdienliches Verhalten gibt auch Ihrer Motivation Auftrieb.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Schlagen Sie liebevolle, versöhnliche Töne an, möglichst einfühlsam! Beruf: Fingerspitzengefühl! Gehen Sie empathisch auf Anregungen anderer ein!

Fingerspitzengefühl! Gehen Sie empathisch auf Anregungen anderer ein! Fitness: Nehmen Sie sich Zeit für Ihre körperlichen und seelischen Bedürfnisse!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Ziemlich sensibles Klima. Es wäre klug, behutsam damit umzugehen. Beruf: Zurückhaltung mit Kritik! Gegenseitige Unterstützung ist viel sinnvoller.

Zurückhaltung mit Kritik! Gegenseitige Unterstützung ist viel sinnvoller. Fitness: Cool bleiben, keine emotionellen Aktionen, lassen Sie sich mehr Zeit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Verständnis und Feingefühl könnten der Liebe wieder Auftrieb geben. Beruf: Geduldiger und aufmerksamer, dann klappt das Teamwork sicher besser.

Geduldiger und aufmerksamer, dann klappt das Teamwork sicher besser. Fitness: Sich in andere einzufühlen, tut dem Klima und damit auch Ihnen gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Bauen Sie einfach auf Ihre Intuition, dann fühlt man sich verstanden! Beruf: Bringen Sie sich kooperativ ein, man unterstützt Sie bestimmt gerne.

Bringen Sie sich kooperativ ein, man unterstützt Sie bestimmt gerne. Fitness: Wasser wirkt heute sehr belebend. Ein entspannendes Bad wäre ideal.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Sehr zurückhaltend, nicht aufdringlich! Schlagen Sie leisere Töne an. Beruf: Ungeduld ist sicher kontraproduktiv. Zeigen Sie sich verständnisvoll!

Ungeduld ist sicher kontraproduktiv. Zeigen Sie sich verständnisvoll! Fitness: Verschaffen Sie sich eine Atempause, um wieder zur Ruhe zu kommen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Wenn Sie mehr Verständnis zeigen, lassen sich Fehler wiedergutmachen. Beruf: Schluss mit Zwist und Kritik, bemühen Sie sich um besseres Teamwork!

Schluss mit Zwist und Kritik, bemühen Sie sich um besseres Teamwork! Fitness: Denken Sie heute unbedingt daran, mehr Flüssigkeit zu sich zu nehmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Gehen Sie mit den Gefühlen Ihres Gegenübers heute sehr behutsam um! Beruf: Einen Konsens zu finden, braucht Geduld. Geben Sie anderen mehr Zeit!

Einen Konsens zu finden, braucht Geduld. Geben Sie anderen mehr Zeit! Fitness: Nehmen Sie sich heute Zeit, um wieder mal mit der Seele zu baumeln!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Vertrauen Sie auf Ihren Sympathiebonus, man kommt sicher auf Sie zu! Beruf: Ihre Ideen, aber auch Ihre Hilfsbereitschaft sind heute willkommen.

Ihre Ideen, aber auch Ihre Hilfsbereitschaft sind heute willkommen. Fitness: Gehen Sie mehr unter die Leute und genießen Sie die positive Resonanz!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.