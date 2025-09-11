Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 11.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Viel respektvoller! Dann lässt sich friedlich klären, was Sache ist.

Viel respektvoller! Dann lässt sich friedlich klären, was Sache ist. Beruf: Nutzen Sie die Chance, wirtschaftliche Fragen konstruktiv zu erörtern.

Nutzen Sie die Chance, wirtschaftliche Fragen konstruktiv zu erörtern. Fitness: Stärken Sie sich körperlich! Auch ein guter Tag für die Hautpflege.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ein Tag für klärende Aussprachen. Bleiben Sie objektiv und sachlich!

Ein Tag für klärende Aussprachen. Bleiben Sie objektiv und sachlich! Beruf: Schlagen Sie vernünftige Kompromisse vor! Sie haben die Kompetenz.

Schlagen Sie vernünftige Kompromisse vor! Sie haben die Kompetenz. Fitness: Entschlossen und zügig voran, aber rücksichtsvoll gegenüber anderen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Schluss mit Verwirrungen! Jetzt heißt es, endlich Klarheit gewinnen.

Schluss mit Verwirrungen! Jetzt heißt es, endlich Klarheit gewinnen. Beruf: In finanziellen Fragen ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich beraten!

In finanziellen Fragen ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich beraten! Fitness: Langsamer vorgehen! Zweimal nachzudenken, ist für Ihre Nerven besser.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Der richtige Tag, um vernünftig über Ihre Herzenswünsche zu reden.

Der richtige Tag, um vernünftig über Ihre Herzenswünsche zu reden. Beruf: Besser auf wirtschaftliche Belange achten! Rechnen Sie genauer nach!

Besser auf wirtschaftliche Belange achten! Rechnen Sie genauer nach! Fitness: Setzen Sie sich klare Grenzen, sodass auch Zeit zum Genießen bleibt.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Achten Sie sehr aufmerksam auf die Wünsche und Grenzen des Partners!

Achten Sie sehr aufmerksam auf die Wünsche und Grenzen des Partners! Beruf: Legen Sie mehr Wert auf Ordnung! Administrative Fragen sorgsam klären!

Legen Sie mehr Wert auf Ordnung! Administrative Fragen sorgsam klären! Fitness: Muten Sie sich lieber weniger zu. Kein Tag für ehrgeizige Einsätze.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Es geht nicht nur um Ihre Grenzen, seien Sie daher rücksichtsvoller!

Es geht nicht nur um Ihre Grenzen, seien Sie daher rücksichtsvoller! Beruf: Vorrang für wirtschaftliche Belange; auch, um sich besser abzusichern.

Vorrang für wirtschaftliche Belange; auch, um sich besser abzusichern. Fitness: Motivation und Konzentration passen. Genuss ist aber auch erlaubt.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Alles wieder ein wenig ruhiger und klarer. Gute neue Gesprächsbasis.

Alles wieder ein wenig ruhiger und klarer. Gute neue Gesprächsbasis. Beruf: Fangen Sie an, an Ihrer wirtschaftlichen Konsolidierung zu arbeiten!

Fangen Sie an, an Ihrer wirtschaftlichen Konsolidierung zu arbeiten! Fitness: Die Stimmung stabilisiert sich. So kann wieder mehr Ruhe einkehren.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Respektvolle Aussprachen sind wichtig. Akzeptieren Sie auch Kritik!

Respektvolle Aussprachen sind wichtig. Akzeptieren Sie auch Kritik! Beruf: Konzentrieren Sie sich auf praktische Fragen und bleiben Sie sachlich!

Konzentrieren Sie sich auf praktische Fragen und bleiben Sie sachlich! Fitness: Ein Entspannungstipp: Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Schönheitspflege!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Höchste Zeit zu lernen, mit Grenzen anderer respektvoller umzugehen.

Höchste Zeit zu lernen, mit Grenzen anderer respektvoller umzugehen. Beruf: Gelegenheit für einen Kassasturz. Sie sollten jetzt Reserven anlegen.

Gelegenheit für einen Kassasturz. Sie sollten jetzt Reserven anlegen. Fitness: Langsamer und genießerisch durch den Tag, allein Ihren Nerven zuliebe.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Es kehrt wieder mehr Ruhe ein. Aussprachen stärken das Miteinander.

Es kehrt wieder mehr Ruhe ein. Aussprachen stärken das Miteinander. Beruf: Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, statt rechthaberisch zu agieren!

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, statt rechthaberisch zu agieren! Fitness: Sie sind wieder viel entspannter. Das dient auch Ihrer Konzentration.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Zurückhaltend und diszipliniert! Auf Vernunft und Respekt kommt es an.

Zurückhaltend und diszipliniert! Auf Vernunft und Respekt kommt es an. Beruf: Gehen Sie mit Widerständen und Kritik diplomatisch und sachlich um!

Gehen Sie mit Widerständen und Kritik diplomatisch und sachlich um! Fitness: Verordnen Sie sich mehr Entspannung! Lernen Sie, Ruhe zu genießen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Gelassener und vernünftiger! Dann ist die Gesprächsbasis sicher besser.

Gelassener und vernünftiger! Dann ist die Gesprächsbasis sicher besser. Beruf: Folgen Sie der Stimme der Vernunft: Höchste Zeit für einen Sparkurs!

Folgen Sie der Stimme der Vernunft: Höchste Zeit für einen Sparkurs! Fitness: Achten Sie besser auf Ihre Grenzen, dann fühlen Sie sich viel wohler.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.