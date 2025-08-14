Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.08.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Stoßen Sie an Grenzen? Sie täten gut daran, diese zu respektieren. Beruf: Vorrang für wirtschaftliche Vernunft! Halten Sie Ihr Geld zusammen!

Vorrang für wirtschaftliche Vernunft! Halten Sie Ihr Geld zusammen! Fitness: Langsam und bedächtig durch den Tag! Eile ist heute unangebracht.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Seien Sie kompromissbereit! Es ist nicht wichtig, recht zu behalten. Beruf: Wer mit Forderungen konfrontiert ist, sollte diplomatisch einlenken.

Wer mit Forderungen konfrontiert ist, sollte diplomatisch einlenken. Fitness: Wieder zu sehr gestresst und nervlich gefordert? Stecken Sie zurück!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Schluss mit Unentschlossenheit! Heute will man klare Entscheidungen. Beruf: Finanzielle Klärungen stehen an. Ausgaben lieber vernünftig dosieren!

Finanzielle Klärungen stehen an. Ausgaben lieber vernünftig dosieren! Fitness: Mit klaren Prioritäten lässt sich Stress heute gut in den Griff kriegen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Lassen Sie wieder Ruhe einkehren. Gegenseitiger Respekt ist wichtig. Beruf: Hüten Sie Ihre Finanzen besser und rechnen Sie nochmals genau nach!

Hüten Sie Ihre Finanzen besser und rechnen Sie nochmals genau nach! Fitness: Ganz cool! Konzentriert und langsam kommen Sie am besten voran.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Freiwillig mehr Abstand zu halten, kann Ihnen bestimm Ärger ersparen. Beruf: Denken Sie etwas wirtschaftlicher, nehmen Sie Kompromisslösungen an!

Denken Sie etwas wirtschaftlicher, nehmen Sie Kompromisslösungen an! Fitness: Ruhe bewahren und konzentriert bleiben! Keine sinnlosen Aufregungen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Überzeugen Sie durch hilfreiche Präsenz! Diskussionen bringen nichts. Beruf: Heute ist mehr Flexibilität nötig, um kluge Lösungen zu ermöglichen.

Heute ist mehr Flexibilität nötig, um kluge Lösungen zu ermöglichen. Fitness: Wer nicht auf seinem Willen beharrt, kommt viel unbeschwerter voran.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Stoßen Sie Ihr Gegenüber nicht vor den Kopf, seien Sie diplomatisch! Beruf: Setzen Sie sich als VermittlerIn für konstruktive Kompromisse ein!

Setzen Sie sich als VermittlerIn für konstruktive Kompromisse ein! Fitness: Ihr Einsatz braucht entspannenden Ausgleich. Legen Sie Pausen ein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Geben Sie sich und Ihrem Gegenüber Zeit, mehr Klarheit zu gewinnen! Beruf: Ruhe bewahren, statt zu streiten! Von Konfrontationen hat niemand was.

Ruhe bewahren, statt zu streiten! Von Konfrontationen hat niemand was. Fitness: Gelassenheit, statt gegen innere und äußere Widerstände anzukämpfen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Sind Sie in einem Dilemma? Lassen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken! Beruf: Lassen Sie vorgefasste Urteile los, zeigen Sie sich gesprächsbereit!

Lassen Sie vorgefasste Urteile los, zeigen Sie sich gesprächsbereit! Fitness: Heute ist mit Hindernissen zu rechnen. Daher langsamer und aufmerksam!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Hören Sie auf die Stimme der Vernunft, lenken Sie verständnisvoll ein! Beruf: Starre Fronten? Da helfen nur Ruhe, Geduld und Kompromissbereitschaft.

Starre Fronten? Da helfen nur Ruhe, Geduld und Kompromissbereitschaft. Fitness: Sie sind zwar motiviert aber auch unkonzentriert. Schauen Sie genauer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Nicht zu angriffslustig! Freundlich bleiben und mehr Abstand halten! Beruf: Genau nachrechnen und finanzielle Fragen kompromissbereit bereinigen!

Genau nachrechnen und finanzielle Fragen kompromissbereit bereinigen! Fitness: Legen Sie Pausen ein, lassen Sie sich gegen Verspannungen massieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Hören Sie auf, sich Sorgen zu machen und lehnen Sie sich einfach an! Beruf: Vorsichtiger in wirtschaftlichen Belangen, sichern Sie sich besser ab!

Vorsichtiger in wirtschaftlichen Belangen, sichern Sie sich besser ab! Fitness: Heute kommt es auf die Balance zwischen Disziplin und Entspannung an.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.