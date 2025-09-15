Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 15.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Seien Sie bereit zuzuhören! Und einfühlsam reden, ohne zu verletzen!

Seien Sie bereit zuzuhören! Und einfühlsam reden, ohne zu verletzen! Beruf: Selbstkritischer nachdenken! Kehren Sie mal vor Ihrer eigenen Tür!

Selbstkritischer nachdenken! Kehren Sie mal vor Ihrer eigenen Tür! Fitness: Entspannen und ruhiger vorgehen! Durchatmen, statt sich aufzuregen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Heute ist sehr viel Einfühlungsvermögen gefragt. Seien Sie liebevoll!

Heute ist sehr viel Einfühlungsvermögen gefragt. Seien Sie liebevoll! Beruf: Kollegialität ist das Thema. Gut, wenn Sie für Sorgen anderer da sind.

Kollegialität ist das Thema. Gut, wenn Sie für Sorgen anderer da sind. Fitness: Gemeinsam kriegt man alles besser hin. Verständnis tut der Seele gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Mehr Gefühl, mehr Familiensinn! Hilfsbereitschaft kommt auch gut an.

Mehr Gefühl, mehr Familiensinn! Hilfsbereitschaft kommt auch gut an. Beruf: Sehr empfindliches Arbeitsklima. Seien Sie besonders rücksichtsvoll!

Sehr empfindliches Arbeitsklima. Seien Sie besonders rücksichtsvoll! Fitness: Sie brauchen mehr Schlaf. Nicht stressen lassen, mehr Entspannung!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Viel realistischer mit Ihren Erwartungen, dann sind Sie willkommen!

Viel realistischer mit Ihren Erwartungen, dann sind Sie willkommen! Beruf: Emotionen beiseite lassen, bringen Sie Ihre Kompetenz sachlich ein!

Emotionen beiseite lassen, bringen Sie Ihre Kompetenz sachlich ein! Fitness: Schauen Sie selbst besser auf sich, statt es von anderen zu erwarten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Probleme gefühlvoll klären, man könnte sich sonst überfordert fühlen!

Probleme gefühlvoll klären, man könnte sich sonst überfordert fühlen! Beruf: Es darf ruhig etwas sparsamer sein. Genaue Kontrolle ist angebracht.

Es darf ruhig etwas sparsamer sein. Genaue Kontrolle ist angebracht. Fitness: Behaglichkeit ist das Wohlfühlkriterium. Lassen Sie Ihren Ehrgeiz los!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Mitgefühl sollte das letzte Wort haben. Ganz ruhig und unaufgeregt!

Mitgefühl sollte das letzte Wort haben. Ganz ruhig und unaufgeregt! Beruf: Nicht zu egoistisch! Nehmen Sie Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer!

Nicht zu egoistisch! Nehmen Sie Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer! Fitness: Ganz entspannt und gelassen! Wohlbefinden ist heute immens wichtig.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Mehr Verständnis für den Partner, statt alles kritisch zu zerpflücken!

Mehr Verständnis für den Partner, statt alles kritisch zu zerpflücken! Beruf: Wenn Sie nur Ihre Interessen verfolgen, gibt es auch keinen Support.

Wenn Sie nur Ihre Interessen verfolgen, gibt es auch keinen Support. Fitness: Gesundheitsbewusster durch den Tag! Achten Sie auf Ihre Ernährung!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Man bringt Ihnen viel Vertrauen entgegen. Gehen Sie achtsam damit um!

Man bringt Ihnen viel Vertrauen entgegen. Gehen Sie achtsam damit um! Beruf: Nehmen Sie sich der Sorgen anderer an, um den Teamgeist zu stärken!

Nehmen Sie sich der Sorgen anderer an, um den Teamgeist zu stärken! Fitness: Lassen Sie allen Stress los, um besser auf Ihre Bedürfnisse zu achten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Romantik ist gefragt. Also nicht zu stürmisch, Ruhe tut der Liebe gut!

Romantik ist gefragt. Also nicht zu stürmisch, Ruhe tut der Liebe gut! Beruf: Guter Tag, um alles genau zu kontrollieren und auch Fehler zuzugeben.

Guter Tag, um alles genau zu kontrollieren und auch Fehler zuzugeben. Fitness: Verwenden Sie mehr Sorgfalt auf Ihre Körper- und Schönheitspflege!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Hören Sie Ihrem Gegenüber zu, statt voreilig alles infrage zu stellen!

Hören Sie Ihrem Gegenüber zu, statt voreilig alles infrage zu stellen! Beruf: Selbstkritischer! Wenn es nicht läuft, sind nicht immer andere schuld.

Selbstkritischer! Wenn es nicht läuft, sind nicht immer andere schuld. Fitness: Druck ist kontraproduktiv. Gelassenheit kommt besser durch den Tag.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Man ist empfindlicher als Sie denken. Seien Sie daher sehr achtsam!

Man ist empfindlicher als Sie denken. Seien Sie daher sehr achtsam! Beruf: Unerwartete Verzögerungen? Reagieren Sie tolerant und verständnisvoll!

Unerwartete Verzögerungen? Reagieren Sie tolerant und verständnisvoll! Fitness: Bewusster essen und trinken! Wasser ist ein wichtiges Lebenselixier.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Man ist Ihnen heute bestimmt sehr gewogen. Nehmen Sie es dankbar an!

Man ist Ihnen heute bestimmt sehr gewogen. Nehmen Sie es dankbar an! Beruf: Ihre soziale Kompetenz ist wieder gefragt. Aber aufmerksamer zuhören!

Ihre soziale Kompetenz ist wieder gefragt. Aber aufmerksamer zuhören! Fitness: Genießen Sie die freundliche Resonanz! Sie stärkt Ihre Motivation.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.