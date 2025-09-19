Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Seien Sie realistisch, gehen Sie mit Beziehungsfragen wohlüberlegt um! Beruf: Vorrang für naheliegende Aufgaben. Ordnung schaffen ist angesagt.

Vorrang für naheliegende Aufgaben. Ordnung schaffen ist angesagt. Fitness: Weniger ist mehr. Vereinfachen Sie Ihr Programm und den Aufwand.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Man kommt auf Sie zu. Gehen Sie mit dieser Chance aber geduldig um! Beruf: Probleme vernünftig ausräumen, um unnötigen Spannungen vorzubeugen!

Probleme vernünftig ausräumen, um unnötigen Spannungen vorzubeugen! Fitness: Sich mit anderen konstruktiv abzustimmen, erspart einiges an Stress.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Keine unüberlegten Reaktionen! Lieber ein bisschen selbstkritischer! Beruf: Disziplin statt Widerstand! Verzichten Sie einmal auf das letzte Wort!

Disziplin statt Widerstand! Verzichten Sie einmal auf das letzte Wort! Fitness: Durchatmen und in kleinen Schritten voran! Nur nicht hektisch werden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Seien Sie etwas vernünftiger! Kühler Kopf verhindert Streitigkeiten. Beruf: Einigen Sie sich kompromissbereit auf einfache, praktische Lösungen!

Einigen Sie sich kompromissbereit auf einfache, praktische Lösungen! Fitness: Überdenken Sie Ihre Lebensweise: Was tut Ihrer Gesundheit nicht gut?

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Ist Ihre Liebe auch alltagstauglich? Das wird nämlich zum Kriterium. Beruf: Realistischer! Seien Sie offen für Kritik und vernünftige Vorschläge!

Realistischer! Seien Sie offen für Kritik und vernünftige Vorschläge! Fitness: Guter Tag, um aufzuräumen. Das bringt Ihnen wieder mehr Klarheit.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Das Blatt wendet sich zu Ihren Gunsten. Sie brauchen nur ja zu sagen. Beruf: Ihre organisatorische Kompetenz ist willkommen. Nur nicht zu streng!

Ihre organisatorische Kompetenz ist willkommen. Nur nicht zu streng! Fitness: Perfekter Tag für Ihre Schönheitspflege. Auf zu einem Frisörbesuch!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Die Stimme der Vernunft wird in Sachen Liebe zum besseren Ratgeber. Beruf: Entscheiden Sie sich für einfache Lösungen! Die gelingen viel besser.

Entscheiden Sie sich für einfache Lösungen! Die gelingen viel besser. Fitness: Investieren Sie mehr in Ihre Gesundheit und Ihre Schönheitspflege!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Erst mal nur cool bleiben! Ab Mittag beginnt sich das Blatt zu wenden. Beruf: Praktisch und möglichst effizient! Vor allem in finanzieller Hinsicht.

Praktisch und möglichst effizient! Vor allem in finanzieller Hinsicht. Fitness: Allmählich setzt Entspannung ein. Am Abend sind Sie wieder topfit.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Frust und Ärger liegen in der Luft. Zurückstecken und ruhig bleiben! Beruf: Nicht zu viel Druck! Was ist als nächstes zu tun? Packen Sie das an!

Nicht zu viel Druck! Was ist als nächstes zu tun? Packen Sie das an! Fitness: Legen Sie sich mit niemandem an, sonst landet die Stimmung im Keller.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Das Interessen an Ihnen nimmt zu, die Liebe klopft unüberhörbar an. Beruf: Denken Sie gemeinschaftsdienlich und handeln Sie nicht eigensinnig!

Denken Sie gemeinschaftsdienlich und handeln Sie nicht eigensinnig! Fitness: Was ist wirklich sinnvoll und nützlich? Legen Sie darauf Ihren Fokus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Lieber nicht zu aufdringlich! Zurückhaltung kommt sicher besser an. Beruf: Sorgfältiger planen, genauer nachrechnen, einfache Lösungen finden!

Sorgfältiger planen, genauer nachrechnen, einfache Lösungen finden! Fitness: Wer sich gut organisiert und Ordnung schafft, hat viel mehr Energie.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Überdenken Sie mal Ihre Haltung, statt sich missverstanden zu fühlen! Beruf: Zurückhaltung bei den Ausgaben, schnallen Sie den Gürtel etwas enger!

Zurückhaltung bei den Ausgaben, schnallen Sie den Gürtel etwas enger! Fitness: Nehmen Sie sich lieber mehr Zeit für alles, aber nicht rücksichtslos!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.