Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 22.08.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Punkten Sie mit Charme! Aber trotzdem einfühlsam und verständnisvoll!

Punkten Sie mit Charme! Aber trotzdem einfühlsam und verständnisvoll! Beruf: Heute sind Sie sicher sehr kreativ. Guter Tag, um Ideen auszutauschen.

Heute sind Sie sicher sehr kreativ. Guter Tag, um Ideen auszutauschen. Fitness: Nutzen Sie Ihre Motivation konzentriert, um sich nicht zu verzetteln!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Gibt man sich selbstgefällig und arrogant? Reagieren Sie souverän!

Gibt man sich selbstgefällig und arrogant? Reagieren Sie souverän! Beruf: Seien Sie offen für Kritik und Anregungen! Neue Ideen in Ruhe prüfen!

Seien Sie offen für Kritik und Anregungen! Neue Ideen in Ruhe prüfen! Fitness: Vermeiden Sie allzu große Anstrengungen, bleiben Sie aber aufmerksam!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Es darf ruhig ein wenig spielerischer sein. Dolce Vita hat Konjunktur.

Es darf ruhig ein wenig spielerischer sein. Dolce Vita hat Konjunktur. Beruf: Nutzen Sie Ihr Kommunikationstalent, um Konflikte friedlich zu lösen!

Nutzen Sie Ihr Kommunikationstalent, um Konflikte friedlich zu lösen! Fitness: Sie werden viel Energie entfalten. Sowohl mental als auch physisch.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Treten Sie möglichst attraktiv auf, darauf legt man heute großen Wert.

Treten Sie möglichst attraktiv auf, darauf legt man heute großen Wert. Beruf: Kreative Einfälle sind gefragt. Beteiligen Sie sich konstruktiv daran!

Kreative Einfälle sind gefragt. Beteiligen Sie sich konstruktiv daran! Fitness: Positiv denken, Misstrauen abschütteln! Aufgeschlossenheit tut gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Heute dürfen Sie die Aufmerksamkeit genießen, die Sie sich wünschen.

Heute dürfen Sie die Aufmerksamkeit genießen, die Sie sich wünschen. Beruf: Ihre Ideen wecken bestimmt Interesse. Seien Sie nur etwas geduldiger!

Ihre Ideen wecken bestimmt Interesse. Seien Sie nur etwas geduldiger! Fitness: Motiviert und schwungvoll durch den Tag! Sie sind bestens in Form.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Sicheres Erfolgsrezept: Dem Partner einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Sicheres Erfolgsrezept: Dem Partner einen Herzenswunsch zu erfüllen. Beruf: Bemühen Sie sich um freundlich klärende Gespräche mit Vorgesetzten!

Bemühen Sie sich um freundlich klärende Gespräche mit Vorgesetzten! Fitness: Konzentrieren Sie sich auf Positives, um Ihre Motivation zu stärken!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sie dürfen ruhig mehr Charme versprühen und die Resonanz genießen.

Sie dürfen ruhig mehr Charme versprühen und die Resonanz genießen. Beruf: Sich freundlich um andere zu bemühen, verbessert das Betriebsklima.

Sich freundlich um andere zu bemühen, verbessert das Betriebsklima. Fitness: Bereit, Spannungen zu lösen? Eine positive Haltung kann Wunder wirken.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Im Gespräch zu bleiben ist wichtig, um das Miteinander zu festigen.

Im Gespräch zu bleiben ist wichtig, um das Miteinander zu festigen. Beruf: Seien Sie flexibler und öffnen Sie sich für alternative Vorschläge!

Seien Sie flexibler und öffnen Sie sich für alternative Vorschläge! Fitness: Nerven schonen und länger nachdenken, statt aufgeregt zu reagieren!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Verbreiten Sie positive Stimmung! Mehr Herzlichkeit tut ebenfalls gut.

Verbreiten Sie positive Stimmung! Mehr Herzlichkeit tut ebenfalls gut. Beruf: Es kommt darauf an, den richtigen Ton zu treffen. Das schaffen Sie.

Es kommt darauf an, den richtigen Ton zu treffen. Das schaffen Sie. Fitness: Teilen Sie mehr Freude mit anderen, das sichert motivierende Resonanz.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Eine Extraportion Großzügigkeit und Toleranz könnte das Blatt wenden.

Eine Extraportion Großzügigkeit und Toleranz könnte das Blatt wenden. Beruf: Verbessern Sie die Gesprächsbasis, indem Sie vorurteilsfrei zuhören!

Verbessern Sie die Gesprächsbasis, indem Sie vorurteilsfrei zuhören! Fitness: Verordnen Sie sich einen guten Schuss Lebenslust! Was täte Ihnen gut?

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Es kommt auf eine souveräne Haltung an: Wohlwollend, nicht abgehoben!

Es kommt auf eine souveräne Haltung an: Wohlwollend, nicht abgehoben! Beruf: Gehen Sie mit Konfliktthemen gesprächsbereit, nicht kämpferisch, um!

Gehen Sie mit Konfliktthemen gesprächsbereit, nicht kämpferisch, um! Fitness: Erst mal tief entspannen und dann möglichst gelassen durch den Tag!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Stehen Sie großzügig über den Dingen, wenn man sich übermütig gibt!

Stehen Sie großzügig über den Dingen, wenn man sich übermütig gibt! Beruf: Scheuen Sie Diskussionen nicht! Konstruktive Beteiligung ist wichtig.

Scheuen Sie Diskussionen nicht! Konstruktive Beteiligung ist wichtig. Fitness: Lassen Sie mal mehr Leichtigkeit zu, um Freude mit anderen zu teilen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.