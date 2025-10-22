Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 22.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Alles oder nichts ist der falsche Ansatz. Es gibt auch den Mittelweg.

Alles oder nichts ist der falsche Ansatz. Es gibt auch den Mittelweg. Beruf: Teamgeist statt Eigensinn! Vertrauen ist die erfolgreichere Methode.

Teamgeist statt Eigensinn! Vertrauen ist die erfolgreichere Methode. Fitness: Kampfsport wäre ein gutes disziplinierendes Ventil für Ihre Energien.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Heute könnte einiges schieflaufen. Bloß keine impulsiven Aktionen!

Heute könnte einiges schieflaufen. Bloß keine impulsiven Aktionen! Beruf: Wirtschaftliche Fragen sind zu klären. Überdenken Sie Ihre Meinung!

Wirtschaftliche Fragen sind zu klären. Überdenken Sie Ihre Meinung! Fitness: Wer sich angeschlagen fühlt, sollte sich lieber gründlich auskurieren.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Gehen Sie in sich, bevor Sie ausgehen! Nachher gibt es kein Zurück.

Gehen Sie in sich, bevor Sie ausgehen! Nachher gibt es kein Zurück. Beruf: Gründliche Bereinigung und klare Konzepte eröffnen neue Chancen.

Gründliche Bereinigung und klare Konzepte eröffnen neue Chancen. Fitness: Nehmen Sie sich endlich mal die Zeit, um sich gut zu regenerieren!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Geben Sie endlich nach, statt stur auf Ihren Erwartungen zu bestehen!

Geben Sie endlich nach, statt stur auf Ihren Erwartungen zu bestehen! Beruf: Prüfen Sie neue Kontakte sehr genau! Wer bringt Sie wirklich weiter?

Prüfen Sie neue Kontakte sehr genau! Wer bringt Sie wirklich weiter? Fitness: Motivationsschub mit Verstand nutzen, also nicht gleich lospreschen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Unverbindlichkeit hat ausgespielt. Bekenntnisse sind unvermeidlich.

Unverbindlichkeit hat ausgespielt. Bekenntnisse sind unvermeidlich. Beruf: Eigensinnige Interessen loslassen! Beugen Sie sich, auch finanziell!

Eigensinnige Interessen loslassen! Beugen Sie sich, auch finanziell! Fitness: Vorsichtig und achtsam durch den Tag! Möglichst Energie sparend!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Vergessen Sie alle Einwände, lassen Sie nur Ihre Gefühle sprechen!

Vergessen Sie alle Einwände, lassen Sie nur Ihre Gefühle sprechen! Beruf: Schauen Sie sehr genau hin und entwickeln Sie nachhaltige Konzepte!

Schauen Sie sehr genau hin und entwickeln Sie nachhaltige Konzepte! Fitness: Ein guter Tag für grundlegende Umstellungen Ihrer Lebensgewohnheiten.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Lassen Sie sich auf Ihr Gegenüber endlich mal ohne Wenn und Aber ein!

Lassen Sie sich auf Ihr Gegenüber endlich mal ohne Wenn und Aber ein! Beruf: Lust auf tiefgreifende Veränderungen? Gehen Sie nur kein Risiko ein!

Lust auf tiefgreifende Veränderungen? Gehen Sie nur kein Risiko ein! Fitness: Es ist Zeit für Fitness- und Schönheitsmaßnahmen mit Tiefenwirkung!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Sich zur Liebe zu bekennen, bedeutet nicht, den Partner zu okkupieren.

Sich zur Liebe zu bekennen, bedeutet nicht, den Partner zu okkupieren. Beruf: Auf zu Vorstellungsterminen! Karrieresprünge sind jetzt in Reichweite.

Auf zu Vorstellungsterminen! Karrieresprünge sind jetzt in Reichweite. Fitness: Lassen Sie sich verschönern! Ein neues Styling täte Ihnen auch gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Seien Sie auf ernste Absichten gefasst! Nur flirten geht heute nicht.

Seien Sie auf ernste Absichten gefasst! Nur flirten geht heute nicht. Beruf: Prüfen Sie Vorschläge und Angebote sehr gründlich, bevor Sie zusagen!

Prüfen Sie Vorschläge und Angebote sehr gründlich, bevor Sie zusagen! Fitness: Aktivität braucht Regeneration! Ruhe und Konzentration geben Kraft.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Bloß nicht zu dogmatisch! Loyalität kann auch Spielräume zulassen.

Bloß nicht zu dogmatisch! Loyalität kann auch Spielräume zulassen. Beruf: Fragen müssen gründlicher geklärt werden, auch wenn es mühsam ist.

Fragen müssen gründlicher geklärt werden, auch wenn es mühsam ist. Fitness: Stress endlich einmal loslassen, um wieder nachhaltig Kraft zu tanken!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sind Sie den Ansprüchen, die man an Sie stellt, wirklich gewachsen?

Sind Sie den Ansprüchen, die man an Sie stellt, wirklich gewachsen? Beruf: Finanzielle Angelegenheiten gründlich klären, keine Schnellschüsse!

Finanzielle Angelegenheiten gründlich klären, keine Schnellschüsse! Fitness: Der Tag könnte erschöpfend werden. Entspannungspausen einlegen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Man findet Sie sympathisch. Wahren Sie aber die richtige Distanz!

Man findet Sie sympathisch. Wahren Sie aber die richtige Distanz! Beruf: Guter Tag für Ihre Interessen. Auch, um sich finanziell zu verbessern.

Guter Tag für Ihre Interessen. Auch, um sich finanziell zu verbessern. Fitness: Hohe Motivation, viel Kraft, gute Konzentration. Trotzdem Maß halten!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.